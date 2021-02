Toutes les particules du Covid-19 tiendraient dans une canette de coca

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Il nous pourrit la vie depuis plus d'un an et pourtant, si on collectait toutes les particules du Covid-19 dans le monde, cela ne remplirait que six verres à shot, soit à peine la totalité d'une canette de cola, selon le mathématicien Christian Yates.

Dans un article publié sur le site The Conversation puis repris par la BBC, le maître de conférences en biologie mathématique à l'université de Bath, en Angleterre, explique son calcul. Et il faut s'accrocher.

Pour commencer, Christian Yates cherche à calculer le nombre de particules de Sars-CoV-2 dans le monde. Pour cela, il faut déterminer la quantité totale de personnes contaminées. Selon le site de statistiques Our World in Data, un demi-million de personnes sont testées positives au Covid-19 chaque jour. Mais c'est sans compter les personnes asymptomatiques qui ne se font pas dépister et les pays qui ne testent pas à grande échelle. En réalité, le nombre réel de personnes infectées chaque jour serait de 3 millions selon l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé.

120 millilitres de particules dans le monde

Il faut ensuite connaître la quantité de virus que chacune des personnes actuellement infectées possède, soit la charge vitale. Le mathématicien se base ainsi sur une étude, non publiée, qui a recensé le nombre de particules virales sur différents tissus infectés chez les singes, puis augmenté proportionnellement leurs tailles pour qu'ils soient représentatifs des humains. La charge virale estimée se situe ainsi entre 1 milliard et 100 milliards de particules virales.

Pour la suite de ses recherches, Christian Yates choisit de travailler avec la partie maximale des estimations afin d'obtenir une surestimation du volume total du Covid-19. Si l'on additionne les charges virales des 3 millions de personnes contaminées par jour, cela fait un total d'environ 200 quadrillions, soit 200 millions de milliards de particules virales dans le monde à un moment donné. À titre de comparaison, il y a autant de grains de sable sur la planète.

Maintenant que la quantité du Covid-19 est calculée, il faut pouvoir le mesurer. Les particules du virus sont extrêmement petites, explique le mathématicien. Il estime leur diamètre entre 80 et 120 nanomètres. En partant d'un rayon de 50 nanomètres, le volume d'une seule particule s'élève donc à 523.000 nanomètres cubes. Multiplié par le nombre total de particules et converti dans une unité plus parlante, cela fait environ 120 millilitres.

120 millilitres de particules de Covid-19 en circulation dans le monde largement enfermables dans n'importe quelle canette classique de soda (33cl), même en utilisant le diamètre maximum. Toutefois, le mathématicien précise qu'il s'agit simplement d'approximations.