Le nouveau siège social d'Amazon comparé à l'émoji crotte

À l'origine, le nouveau siège social d'Amazon ne devait pas ressembler à un émoji crotte, mais à un bâtiment en forme de double hélice, d'où son nom «The Helix». Il a été conçu par le cabinet d'architecture NBBJ et inspiré par la structure de l'ADN, des galaxies, et des coquillages, selon le communiqué de presse sur la proposition de construction. Ce dernier ne mentionne en aucun cas si les excréments étaient également une source d'inspiration… Se sont les membres du réseau social local Reddit Arlington qui ont lancé la comparaison entre l'édifice et l'émoji caca. Malgré cela, ils ont donné leur feu vert à la construction de ce nouveau bâtiment.

Ces avis sont importants pour les dirigeants d'Amazon. En 2019, l'entreprise localisée à Seattle a dû se retirer d'un projet de construction d'un second siège social à New York en raison des réactions négatives de la communauté et des habitants. En signe d'ironie, un utilisateur définit l'Helix comme une «belle pièce d'architecture», en finissant par dire: «Je préfère que les architectes construisent des bâtiments comme celui-ci plutôt qu'un gratte-ciel ordinaire.»

Un siège social écologique, pour tous

Vue depuis le Pentagon Lagoon. Le projet inclut trois buildings et au centre, le bâtiment Helix. | Amazon

Le bâtiment proposé à Arlington comprendrait 1.800 m² d'espace public. Amazon prévoit d'offrir des visites publiques plusieurs fois par mois et d'accueillir des artistes locaux en résidence, selon le communiqué de presse. «Nous pensons que les campus devraient être des lieux qui rassemblent les gens et non des espaces isolés réservés aux employés qui ignorent leur environnement», vante la multinationale. La «forêt à spirale émoji caca» offrirait 92.000 m² de magasins et de restaurants, ainsi que des garderies pour les enfants des employé·es, ou encore un parcours pour chiens.

Le bâtiment certifié LEED (leadership in energy and environmental design, une norme de certification durable) fonctionnerait à l'énergie solaire et tenterait d'intégrer les bureaux à la nature. La spirale extérieure bordée d'arbres est en fait un chemin piétonnier au bord du lagon du Pentagone. À l'intérieur de l'édifice, les employé·es ont accès à des jardins luxuriants et à des arbres indigènes. «Nos plans insufflent également la nature dans le paysage urbain et créent un environnement unique et durable où nos employés peuvent travailler et inventer pour nos clients», détaille Amazon dans son communiqué.