Ces pays sont toujours officiellement en guerre, et ils l'ont oublié

La réponse de Victor Duchemin, étudiant:

Ahah j'adore cette question! Et figurez-vous que ça existe vraiment, voici quelques États qui n'ont jamais (ou presque) signé de traité de paix officiel:

Andorre

Vous connaissez sûrement ce petit pays situé entre la France et l'Espagne. Saviez-vous qu'il était encore aujourd'hui officiellement en guerre? Et pas n'importe quelle guerre: la Première Guerre mondiale!

En effet, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous devez savoir que la conférence de la paix de Paris est l'événement qui a officiellement mis fin à cette guerre, grâce au traité de Versailles.

Mais, petit problème, Andorre n'a pas été invité! Il faut dire que sa participation du côté de la Triple-Alliance n'était que formelle, le pays ne possédant pas d'armée.

En soit, à l'heure actuelle, on peut dire que le pays n'est plus en guerre, car en 1958 (quarante ans après la fin de la guerre), il déclara la cessation de l'état de guerre avec le Reich allemand! Cela dit, ça ne concerne pas les autres pays de la Triple-Entente (Autriche-Hongrie et Italie).

Le Japon

Cette fois, dirigeons-nous vers la guerre qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité: la Seconde Guerre mondiale. Japon + Seconde Guerre mondiale = défaite vous me direz, mais parmi tous ces ennemis, il y en a un avec qui la paix n'a jamais été signée, ou plutôt un accord a été trouvé à une condition.

Le pays en question est l'Union soviétique. La déclaration commune soviéto-japonaise de 1956 était censée mettre fin au conflit entre les deux États qui n'ont pas trouvé d'accord en 1951 lors du traité de San Francisco (tous les autres pays en guerre ont signé, sauf la Chine qui en signa un l'année suivante).

La Russie est officiellement en guerre contre le Japon en ce moment.

Du coup, revenons à nos moutons. En 1956, la déclaration qui est signée par les deux camps prévoit la fin de l'état de guerre entre l'Union soviétique et le Japon, ainsi que la poursuite des négociations pour aboutir à un traité de paix.

Mais, je vous parlais au début d'une condition qui a tout gâché… Le contentieux relatif aux îles Kouriles est un problème non résolu à ce jour (il faisait partie du traité de San Francisco, une des raisons pour lesquelles l'URSS n'a pas signé) entre le Japon et la Russie, ce qui empêche d'établir le fameux traité de paix!

Donc oui, bien que l'URSS ait été dissoute, la Russie (seul pays de l'ancienne URSS qui est concerné par ce contentieux) est officiellement en guerre contre le Japon en ce moment.

Des soldats japonais en septembre 1945, à Hiroshima, au Japon. | HO / The National Archives / AFP

Rome

Cette histoire est encore plus folle que les autres mais n'est plus au goût du jour depuis pas si longtemps que ça au final. Laissez-moi quand même vous en parler.

La Rome antique était un des empires les plus puissants autrefois. Je parle ici d'une guerre contre Carthage déclarée en 264 avant Jésus-Christ qui s'est soldée par la destruction de Carthage en 146 avant J.-C.

Durant les vingt-deux siècles séparant les deux évènements, Rome et Carthage étaient en guerre.

Vous savez quoi? L'actuelle capitale de l'Italie et l'actuelle ville en Tunisie sont restées en guerre pendant longtemps, très longtemps. Pour être plus précis, ce n'est qu'en 1985 que les maires des deux villes signent officiellement un traité de paix et un pacte d'amitié.

Eh oui, durant les vingt-deux siècles séparant les deux évènements, Rome et Carthage étaient en guerre (mais tout le monde l'avait oublié).

Sparte et Athènes

De -431 à -404 s'est déroulé une guerre sanglante entre deux des plus grandes nations de l'époque: Sparte et Athènes. Cette guerre s'est officieusement terminée par la défaite et même l'effondrement de l'empire athénien.

Mais officiellement, qu'en est-il? Eh bien, le conflit ne s'est terminé qu'en 1996 (de notre ère), quand les maires des deux villes décidèrent de signer un traité de paix. C'est même indiqué sur la page Wikipédia du conflit:

«Le 10 mars 1996 (soit vingt-quatre siècles après les faits), lors d'une cérémonie spéciale tenue dans l'ancienne Sparte, le maire de la Sparte contemporaine Dimosthenis Matalas et le maire d'Athènes Dimítris Avramópoulos signent un traité de paix qui met fin officiellement à cette guerre.»

Voilà, comme la précédente, la guerre est bien terminée mais l'histoire était trop amusante pour ne pas la raconter.

Je pourrais aussi parler de la Guerre de Corée, l'armistice n'ayant été ratifié que par la Corée du Nord et les alliés de la Corée du Sud mais jamais par cette dernière. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, et si vous voulez encore plus d'anecdotes sur ce type de guerres sans fin, voici l'article à partir duquel j'ai choisi les quatre histoires.