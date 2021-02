Le Covid-19 a créé de nouveaux travailleurs de nuit

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Wall Street Journal

Difficile de s'acclimater aux horaires de bureau traditionnels quand on est une personne plus productive à 22h ou 3h du matin. Pour ces oiseaux de nuit, les confinements et le télétravail en cette période de crise sanitaire ont donc été un soulagement, selon le quotidien américain The Wall Street Journal.

Horaires plus flexibles, séparation bureau/maison quasi-inexistante, impossibilité de sortir à cause du couvre-feu... Le Covid-19 a créé une nouvelle façon de travailler et surtout de nouveaux travailleurs de nuit. Pour Lise Facer-Childs, chercheuse sur le sommeil à l'université Monash de Melbourne, en Australie, les mesures de restrictions ont entraîné «une expérience réelle étonnante à observer».

«En général, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque les gens bénéficient d'une plus grande souplesse, ils modifient leurs horaires un peu plus tard», explique-t-elle au WSJ.

Le travail nocturne permet par exemple de développer de nouveaux projets ou passions. C'est également une bonne alternative pour les parents, qui peuvent ainsi s'occuper des enfants tout en maintenant une activité professionnelle, à l'ère des cours à domicile et de la fermeture récurrente des crèches. «J'ai eu une fille juste avant le début de la pandémie et mes tendances à travailler de nuit ont été utiles pour soulager la personne qui partage ma vie», confie au journal un animateur de casino originaire de Géorgie.

Bien organiser son emploi du temps

Vivre la nuit n'est pas qu'une question de choix ou de préférence. Chaque individu est naturellement prédisposé à être plus éveillé à tel ou tel moment de la journée. Cela s'appelle un chronotype, une manifestation du rythme circadien du corps. Une étude réalisée en 2020, sur 8.395 Chinois a d'ailleurs révélé qu'environ 17% d'entre eux présentaient des chronotypes du soir et 11% des chronotypes du matin, rapporte le WSJ. D'autres études menées aux États-Unis, en République tchèque ou en Arabie saoudite ont également montré que les personnes sont majoritairement plus du soir que du matin.

Pour les noctambules, le plus important est de trouver l'équilibre entre leurs horaires de travail tardifs et ceux de leur patron et collègues. «La transparence est essentielle pour les travailleurs de nuit, où qu'ils se trouvent», affirme Andrea Valeria, spécialiste des carrières pour les travailleurs à distance, basée à Mexico. «Vous devez être très ouvert sur vos heures de travail dès le début.»

Pour éviter les journées à rallonge, il est également nécessaire de bien aménager son emploi du temps, se fixer des limites, programmer ses mails ou encore s'autoriser des pauses dans la journée.