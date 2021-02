La recherche française est-elle irrémédiablement distancée?

Temps de lecture: 2 min

La pandémie de Covid-19 a révélé un certain nombre de faiblesses des États. En matière de recherche vaccinale, la France est cruellement en retard, notamment à cause de l'échec récent de l'Institut Pasteur et de Sanofi à développer à temps un vaccin efficace contre le virus. Qui sont les coupables? La lourdeur administrative, les financements publics de la recherche qui diminuent?

Pourquoi nos meilleurs chercheurs se sont-ils exilés à l'étranger? Le principe de précaution est-il trop prégnant en France?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Laurent Alexandre, médecin, spécialiste des nouvelles technologies, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.