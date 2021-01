L'Afrique, première victime du changement climatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Soudan du Sud, Niger: parmi les dix pays les plus affectés par le changement climatique, cinq sont africains. C'est le bilan d'une étude menée par l'ONG Germanwatch et publiée il y a quelques jours.

Les Bahamas, le Japon, l'Afghanistan, l'Inde et la Bolivie complètent ce triste classement, qui se base sur plusieurs critères. D'abord le nombre de décès (total, et par tranche de 100.000 habitant·es) imputables aux modifications climatiques, ensuite les pertes financières (absolues, mais aussi relatives au PIB de chaque pays).

Quartz, qui se fait l'écho du classement Germanwatch, explique que les cyclones et les pluies torrentielles ont contribué à plonger certaines populations dans un niveau de précarité encore plus important que ce qu'il était jusqu'alors. Tous les secteurs sont touchés, de l'agriculture à l'industrie, faisant à la fois bondir les taux de chômage et chuter le niveau des ressources alimentaires.

À LIRE AUSSI Avec le changement climatique, des cyclones plus intenses

Un cyclone après l'autre

Premier du classement, le Mozambique perdrait environ 362 millions d'euros par an rien qu'à cause des crues provoquées par les cyclones. Durement touché par le cyclone Idai en 2019 (les coûts de reconstruction avaient été estimés à 900 millions d'euros), le Zimbabwe est le deuxième du classement.

Les deux pays ont connu un début d'année 2021 extrêmement difficile, les cyclones Chalane et Eloise ayant respectivement sévi sur le Mozambique et le Zimbabwe, qui n'ont même plus le temps de se reconstruire entre deux catastrophes naturelles. La précarité est un cercle vicieux, et les aides apportées par certaines organisations aux pays africains sont hélas diablement insuffisantes. On voit mal comment les situations des différents pays pourraient ne pas continuer à empirer dans les années à venir.