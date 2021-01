On pourra bientôt charger ses appareils mobiles avec de l'air

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

Sur le podium des plus gros vendeurs de smartphones du monde (derrière Huawei et Samsung mais devant Apple), la marque chinoise Xiaomi pourrait étendre encore son emprise grâce à une nouvelle méthode de recharge qui semble révolutionnaire. La «Mi Air Charge Technology», méthode sans fil ni contact, nécessite simplement de placer son appareil mobile dans un rayon de quelques mètres autour de la station de charge.

Recharger son téléphone et son ordinateur (mais aussi sa montre connectée et son bracelet de fitness) grâce à l'air ambiant constitue une promesse assez incroyable, d'autant que la technologie développée par le géant chinois pourra apparemment permettre de recharger de nombreux appareils à la fois.

La démocratisation d'une telle technologie pourrait à la fois faire disparaître nos trop nombreux câbles de charge, et permettre aux communes d'installer des points de rechargement dans certains lieux-clés. À l'heure où notre smartphone sert à la fois de carte de crédit, de billet de train, d'attestation de sortie voire de clé de notre domicile, être à court de batterie ne semble plus guère envisageable.

Si l'on en croit les porte-parole de la marque, tout a été pensé pour que la recharge soit aussi simple et rapide que possible. Il a notamment été précisé que la présence d'obstacles physiques entre l'appareil et le point de recharge n'entraverait pas celle-ci. À terme, Xiaomi envisage de développer son système de façon à aboutir tôt ou tard à des domiciles et des entreprises sans fil, où les lampes et les enceintes seraient elles aussi rechargées sans avoir à être branchées.

Patience

The Verge, qui a publié l'information, fait cependant savoir qu'il faudra faire preuve d'un peu de patience avant que la Mi Air Charge technology ne débarque dans nos foyers: aucun des produits Xiaomi à venir en 2021 ne l'intègrera. La marque a même refusé de fournir un semblant de calendrier.

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de rechargement sans fil. Il y a quelques années, d'autres marques, comme Energous, avaient déjà promis que cette technologie allait débarquer sur le marché, mais des défaillances techniques les avaient contraintes à repousser la sortie de leurs nouveaux concepts aux calendes grecques. Xiaomi semble plus proche de la réussite, mais à ce jour, il semble difficile de savoir à quel point.