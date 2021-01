En 2020, les énergies renouvelables ont dépassé celles fossiles dans l'Union européenne

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Selon un nouveau rapport, l'Union européenne a pour la première fois généré plus d'énergie à partir de biocarburants que de combustibles fossiles en 2020. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, il reste encore beaucoup de travail à accomplir en matière d'écologie pour espérer rendre le continent plus vert.

D'après le nouveau rapport, l'année dernière 38% de la demande en électricité a été assuré par les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biomasse), contre 37% par les énergies fossiles. Il s'agit d'un événement important, qui marque la transition de l'Europe vers des énergies plus propres.

Encore un long chemin à parcourir

Si l'on se dirige vers la bonne direction, il reste toutefois un très long chemin à parcourir pour espérer atteindre les divers objectifs fixés en matière d'écologie. Selon les analystes spécialisés dans le marché de l'énergie, la rapide croissance des énergies éoliennes et solaires a accéléré le déclin du charbon, dont la production a chuté de 20% en 2020. Ceci explique pourquoi les énergies renouvelables ont réussi à dépasser les énergies fossiles. Bien qu'il s'agisse d'une chute considérable, les experts rappellent néanmoins que l'Union européenne devra tripler la croissance de production de ses énergies solaires et éoliennes ces neuf prochaines années si elle souhaite atteindre ses objectifs climatiques.

Pour Dave Jones, analyste senior chez Ember, un think-tank qui s'intéresse à la transition écologique du marché de l'électricité, et auteur principal de la récente étude, «l'Europe compte sur les énergies éoliennes et solaires non seulement pour que le charbon ne soit progressivement plus utilisé d'ici 2030, mais aussi pour mettre un terme à la production de gaz, fermer les centrales nucléaires, et satisfaire la demande croissante d'électricité pour les voitures électriques, les pompes à chaleur et les électrolyseurs».

Si la production de charbon a largement diminué dans la majorité des pays appartenant à l'Union européenne, le rapport note cependant que la production de gaz est encore bien présente et n'a baissé que de 4% en 2020, malgré la chute de la demande en électricité liée à la pandémie. «Si les énergies éoliennes et solaires commencent à remplacer le charbon, aucun pays n'a encore vu ces énergies commencer à remplacer le gaz de façon significative», souligne le rapport.

L'UE espère parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050. Pour y parvenir, la croissance des énergies renouvelables devra être particulièrement accélérée. Sinon, l'objectif paraît inatteignable, conclut le rapport.