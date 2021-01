Freddy, le plus grand chien du monde, est mort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huff Post

Mercredi 27 janvier 2021 a été annoncée la mort de Freddy, le plus grand chien du monde. Ce dogue Allemand, originaire de la ville d'Essex au Royaume-Uni, était entré dans le Guinness des records en 2016. Il s'est éteint à l'âge de 8 ans et demi.

Quand sa maîtresse Claire Stoneman l'a adopté, Freddy n'était encore qu'un petit chiot. Elle était alors loin de se douter que son chien deviendrait le plus grand du monde. Lorsqu'en 2016, le Guinness des records lui a remis le titre de plus grand chien du monde encore en vie, Freddy est devenu une superstar, et ses photos ont fait le tour de la planète.

Freddy mesurait 1,03 mètre de hauteur, et atteignait même 2,26 mètres lorsqu'il se dressait sur ses pattes arrières. Pourtant, malgré sa taille imposante et impressionnante, sa propriétaire le décrit comme un animal de compagnie au grand cœur. D'ailleurs, selon l'American Kennel Club, la plus importante fédération canine des États-Unis, les dogues Allemands sont généralement extrêmement amicaux, patients et fiables.

Claire Stoneman n'était pas seulement la maîtresse de Freddy, mais également celle de sa sœur, appelée Fleur. Elle raconte qu'elle préférait sortir ses chiens tôt le matin, pour ne pas attirer l'attention des passants. Elle décrit ses chiens comme des animaux particulièrement affectueux. «Ils mettent leurs pattes sur vous lorsqu'ils comprennent que vous êtes contrarié. Ils adorent les câlins et la nuit, je dors avec eux sur deux matelas dans le salon», confie-t-elle.

La propriétaire raconte également débourser £500 par mois (plus de 560 euros) pour nourrir ses deux chiens. Pour leur faire plaisir, elle leur cuisine souvent des bons petits plats, comme du bœuf haché au petit–déjeuner ou du poulet rôti au dîner.

Depuis la mort de Freddy, Claire Stoneman dit être dévastée et ne pas arrêter de pleurer.

Freddy, un chien regretté par sa maîtresse

Si Claire Stoneman aimait ses deux chiens éperdument, Freddy tenait une place spéciale dans son cœur depuis qu'il était devenu célèbre grâce à sa grande taille. Par ailleurs, l'année dernière, il avait failli remporter un autre prix, en devenant le plus vieux dogue Allemand encore en vie. En effet, l'espérance de vie moyenne d'un chien de cette race se situe entre sept et dix ans. Toutefois, Pirate, un autre dogue Allemand résidant également au Royaume-Uni, a finalement remporté le prix. Il était alors âgé de 11 ans et demi.

Freddy n'était cependant pas le plus grand chien qui ait jamais existé. Selon le Guinness des records, le plus grand chien jamais mesuré s'appellait Zeus et était originaire du Michigan. Avant de mourir en 2014 à l'âge de 5 ans, il mesurait presque 1,12 mètre de hauteur, soit près de 10 centimètres de plus que Freddy.