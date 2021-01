Une langue gonflée ou tachetée pourrait être un signe d'infection au Covid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Les chercheurs ont constaté qu'un patient sur quatre atteint du Covid-19 avait remarqué des changements sur sa langue: gonflement, plaies, bosses et taches décolorées. Un faible pourcentage de personnes contaminées a également signalé une sensation de brûlure dans la bouche. Ces nouvelles conclusions ont été présentées le 26 janvier 2021, mais publiées pour la première fois en septembre 2020 dans le British Journal of Dermatology.

Ces résultats sont basés sur les observations de 666 patients atteints du Covid-19 et de pneumonie légère ou modérée, dans un hôpital de campagne en Espagne. Ces symptômes sur la langue ont souvent été combinés avec la perte du goût, un signe de plus en plus courant de contamination au coronavirus. On ne sait pas encore si ce phénomène, surnommé «langue Covid», est répandu. Les patients examinés dans le cadre de l'étude présentaient des cas modérés d'infection, il n'est donc pas certain que la «langue Covid» affecte également les personnes atteintes de formes graves du Covid ou à l'inverse celles présentant des formes plus légères.

Bien que les infections virales soient connues pour causer des symptômes dans la bouche et la langue, il y a peu de données sur ce phénomène chez les patients atteints du Covid-19. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les experts médicaux évitent de passer trop de temps dans la bouche des patients en raison de préoccupations en matière de sécurité concernant ce virus hautement infectieux.

Brûlures, rougeurs: des symptômes aux mains et aux pieds

Les éruptions cutanées peuvent également être un des symptômes du Covid-19. La même étude a en effet révélé qu'environ 40% des patients éprouvaient des problèmes de peau sur la paume des mains ou la plante des pieds. Il s'agissait notamment de sensation de brûlure, de rougeur, de peeling de la peau et de petites bosses.

En mai 2020, les dermatologues ont signalé des patients ayant des orteils rouges et gonflés et des éruptions cutanées associées au Covid-19. Les personnes présentant des symptômes prolongés ont également signalé des problèmes de peau, qui peuvent être un signe d'inflammation causée par le virus.

La recherche est mitigée sur la fréquence à laquelle le Covid-19 provoque des éruptions cutanées et d'autres symptômes dermatologiques. L'étude récente a recensé plus d'exemples de symptômes liés à la peau que de nombreux travaux scientifiques précédents, de sorte qu'il pourrait y avoir eu d'autres facteurs en jeu. Les scientifiques ne comprennent pas non plus parfaitement quand ces types de symptômes ont tendance à émerger. À ce stade, il est donc difficile de savoir s'ils pourraient aider à prédire des cas plus graves ou à long terme de Covid-19.