Six podcasts à écouter pour comprendre le tabou de l'inceste

Le plus complet

«Inceste et pédocriminalité: la loi du silence»

Un podcast à soi

Arte Radio

89 minutes

«En France, environ deux enfants par classe d'école sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% des violences sexuelles commencent avant 18 ans. 51% avant 11 ans. 21% avant 6 ans. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles et dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches.»

Dès le début de cet épisode d'Un podcast à soi, la journaliste Charlotte Bienaimé partage ce dont tout le monde a besoin pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène de l'inceste: des chiffres et des faits. Viennent ensuite des témoignages de victimes et d'incesteurs pédocriminels, ainsi que l'analyse de l'anthropologue Dorothée Dussy et de l'auteur et réalisateur Patric Jean. L'ensemble donne un documentaire assez complet sur l'inceste et ouvre des pistes de réflexions sur ce tabou qui «structure l'ordre social».

Sur la loi du silence

Ou peut-être une nuit

Louie Media

6 épisodes de 45 minutes

Pourquoi entendait-on si peu parler de l'inceste jusqu'ici alors qu'il concernerait 10% des Français, selon l'étude Ipsos «Les Français face à l'inceste» réalisée en novembre 2020 pour l'association Face à l'inceste –soit 6,7 millions de personnes au moins? À cause d'une loi du silence aux rouages bien huilés, que la journaliste Charlotte Pudlowski a étudié longuement pour son enquête Ou peut-être une nuit, produite par Louie Media.

Dans ce documentaire en six épisodes, auquel s'ajoute un débat enregistré en direct sur les pistes à envisager pour briser le silence qui entoure l'inceste, Charlotte Pudlowski éclaire d'un jour nouveau l'expérience des victimes et la difficulté qu'elles peuvent rencontrer à évoquer leur(s) viol(s).

À chaque affaire d'inceste, on semble redécouvrir le phénomène

Sur les agresseurs

Les Cris

Atelier Frissonne

12 épisodes de 15 minutes

C'est un témoignage rare que propose Alexandre Mognol dans Les Cris, série documentaire produite par son label, Atelier Frissonne. Celui d'un père de famille incesteur, emprisonné de manière préventive après s'être dénoncé auprès de la police pour avoir attouché sa fille plusieurs fois.

L'histoire est difficile à écouter et pourtant elle est importante, car pour comprendre le phénomène de l'inceste et tenter d'y mettre fin, il faut écouter les victimes mais aussi les agresseurs. Sans cela, comment peut-on imaginer une prévention et un accompagnement adaptés pour empêcher ces actes destructeurs?

Sur la libération de la parole

«Romain, 44 ans et victime: “Il faut prendre le sujet de l'inceste à bras le corps”»

Code Source

Le Parisien

20 minutes

Lorsqu'il a entendu parler à la radio de l'émergence d'un hashtag #MeTooInceste, Romain a su qu'il allait tweeter. Mi-janvier, il poste: «Mon père, de 7 à 14 ans. C'est tristement banal. Nous sommes nombreux, et pourtant on se sent très seul. Être une victime est une responsabilité et la résilience est notre meilleure réponse mais elle a un coût exorbitant. #MeTooInceste.»

Quelques jours plus tard, la journaliste Clawdia Prolongeau le rencontre pour Code Source, produit par Le Parisien, et recueille un témoignage calme, construit et éminemment instructif sur toutes les contradictions auxquelles doivent faire face les victimes, ainsi que sur l'importance de la libération de la parole autour de l'inceste.

Sur la justice «Juger l'inceste»

Esprit de justice

France Culture

58 minutes Comment juger les violences sexuelles intrafamiliales? Comment corroborer les témoignages de victimes souvent très jeunes et pas toujours conscientes des actes qu'elles ont subis? Que penser de la requalification de certains faits, qui transportent les affaires devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises? Que faire lorsque des jurés d'assises ont eux-mêmes été victimes d'inceste? Au micro d'Antoine Garapon sur France Culture, deux magistrates répondaient à ces questions quelques jours après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia grande: Laurence Begon-Bordreuil, ancienne juge d'instruction et juge des enfants, désormais est en charge de la formation des juges sur ces sujets à l'École nationale de la magistrature (ENM) et Aude Cristau, présidente de cours d'assises. Ensemble, elles soulèvent les difficultés que rencontre la justice à traiter les affaires d'incestes qui, elles le rappellent, touchent toutes les catégories socio-professionnelles.





L'épisode est disponible à l'écoute ici. L'inceste fraternel, quand les parents de la victime sont aussi ceux de l'agresseur

Sur l'amnésie traumatique

«Un souvenir dans la nuit»

Transfert

Slate.fr

60 minutes

À l'adolescence, Lucie est mal dans son corps et dans sa tête, mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle se fait vomir, souffre de ne pas se sentir considérée par sa famille et s'isole peu à peu. Un jour, dans un rêve, un souvenir lui revient: celui de viols perpétrés par son demi-frère.

Victime d'amnésie traumatique, Lucie avait totalement occulté ces épisodes douloureux, mais décide d'agir maintenant qu'elle se souvient parfaitement de ce qu'on lui a fait subir. Elle le raconte au micro de Rudy Saada dans l'épisode de Transfert de Slate.fr intitulé Un souvenir dans la nuit. Un témoignage marquant sur ce qu'est l'amnésie traumatique et sur le courage qu'il faut pour parler au sein d'une famille qui ne veut pas voir la vérité en face.