L'Oklahoma cherche à revendre ses stocks d'hydroxychloroquine

«Hibue», «thorarche» et «circlusion»: ces mots du sexe dont vous n'avez jamais entendu parler

Avec «La Vulve, la Verge et le Vibro», son nouvel ouvrage, Maïa Mazaurette propose un dictionnaire curieux et amusé regroupant des termes a priori bien connus... et d'autres beaucoup plus mystérieux.

Thomas Messias — 28 janvier 2021 — Temps de lecture : 4 min