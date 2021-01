En Chine, le test Covid se fait par prélèvement anal

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Vous trouviez le test par prélèvement nasopharyngé (PCR) désagréable? Imaginez maintenant un écouvillonnage rectal pour détecter le Covid-19.

En Chine, ces types de tests se répandent, rapporte Newsweek. Hormis l'orifice qui diffère, le procédé est peu ou prou similaire à celui utilisé pour les tests PCR: le personnel soignant insère ici un écouvillon, une sorte de grand coton-tige, de 3 à 5 centimètres directement dans le rectum. À noter tout de même que l'on gagne quelques centimètres par rapport aux tests nasopharyngés, où l'écouvillon est enfoncé jusqu'à 15 centimètres dans le nez.

Utilisés depuis l'année dernière dans le pays, les prélèvements anaux seraient un moyen plus fiable de détecter le Covid-19 selon Li Tongzeng, directeur adjoint chargé des maladies infectieuses à l'hôpital You'an de Pékin. Ce type de dépistage «permet d'augmenter le taux de détection des personnes infectées» car le coronavirus resterait présent plus longtemps dans l'anus que dans les voies respiratoires, explique-t-il à CCTV.

Points chauds

Pour autant, ces prélèvements sont bien moins commodes que les autres types de tests, qui s'effectuent dans la gorge ou dans le nez, par exemple. C'est pourquoi la Chine les réserve pour les hotspots, c'est-à-dire les points chauds de propagation du virus.

Ainsi, lorsque Pékin a lancé le 29 janvier un large dépistage de ses habitants après avoir recensé quelques cas de Covid-19 (dont certains liés au variant anglais), les prélèvements anaux ont été massivement utilisés. Plus d'un million de résidents de certains quartiers de la capitale ont ainsi été testés en quelques jours à l'aide de prélèvements via la gorge, le nez et donc le rectum.

Pour autant, les études sur la réelle efficacité de ces tests anaux sont peu nombreuses, et il n'est pas démontré qu'ils apportent un avantage certain comparé aux méthodes habituelles.

Quoi qu'il en soit, grâce à d'importants confinements et des tests massifs, la Chine a réussi à endiguer largement l'épidémie de Covid-19 depuis le printemps 2020. Aujourd'hui, le pays doit tout de même faire face à de petits foyers où le virus réapparaît, notamment dans la capitale et dans la province du Hebei.