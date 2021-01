«Reconfinez-moi, oui, mais pas tout de suite, pas trop vite»

Si vous pensez ne pas être normal, c'est que vous l'êtes

Je pète un plomb à la caisse, je reste silencieuse quand on me demande pourquoi je boude, je jouis contre la jambe nécrosée de mon père dans un rêve. Rien de tout cela n'est normal au sens strict et pourtant, ces circonstances interviennent souvent.

Mardi Noir — 27 janvier 2021