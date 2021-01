Les erreurs à éviter quand on fait du sport chez soi

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Les salles de sport étant fermées depuis des mois, les cours en vidéo ont fortement gagné en popularité depuis le début de la crise sanitaire. Certes, il est important de pratiquer régulièrement une activité sportive en ces temps de Covid-19, mais faites attention si vous réalisez des exercices de fitness chez vous. Voici quelques conseils pour ne pas risquer de vous blesser.

Les fentes sont un exercice très prisé pour travailler les jambes et les fessiers, mais attention à la position adoptée. Il est par exemple relativement courant de voir des personnes se pencher trop vers l'avant, et le genou dépasse alors le pied. Au contraire, il faut que la jambe fasse un angle droit et que le genou soit aligné avec le pied. Pour y parvenir, il est conseillé de faire des fentes devant un miroir.

Avec des petites haltères ou des bouteilles d'eau, l'exercice des «biceps curl» (flexion du biceps) est un classique pour travailler les bras. Cet exercice, assez simple, est pourtant souvent mal effectué. Les coachs de sport remarquent par exemple que les personnes ont une fâcheuse tendance à voûter le dos en le réalisant et à bouger les hanches, là où seules les mains et les avant-bras doivent être en mouvement. Pour bien faire des «biceps curl», tenez vos haltères vers le bas de votre corps, près de vos cuisses. Sans jamais bouger vos épaules, soulevez les poids uniquement grâce à la force de vos avant-bras, et répétez l'opération.

Prudence avec la planche et les squats

L'exercice de la planche, très efficace pour faire travailler l'ensemble du corps, en a probablement déjà fait souffrir plus d'un. En effet, il peut parfois être difficile de maintenir la position. Beaucoup de personnes ont notamment tendance à arrondir leur dos ou au contraire à le creuser, ce qui peut causer de sérieuses blessures. Pour réussir à tenir votre planche, faites attention à positionner votre dos horizontalement par rapport au sol. Appuyez-vous sur vos mains ou vos avant-bras, et relevez votre corps grâce à vos orteils. Gardez vos épaules au-dessus de vos poignets et n'ancrez pas vos talons dans le sol. Pendant l'exercice, il est conseillé de serrer votre ceinture abdominale et votre fessier pour que l'exercice soit le plus efficace possible.

Enfin, pour muscler les fesses, un exercice particulièrement conseillé est celui des jump squats. Si vous en faites, prenez garde à bien commencer l'exercice dans une position de squat, avant de sauter. Après votre bond, lorsque vous mettez vos pieds à terre, fléchissez vos genoux pour revenir de nouveau dans votre position initiale. Ainsi, le risque de blessure sera moins grand.