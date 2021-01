Dix choses à faire ou non avant et après une vaccination contre le Covid-19

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Aux quatre coins du globe, des millions de personnes s'apprêtent à être vaccinées contre le Covid-19 dans les jours (ou les mois...) à venir. Ces injections ne sont pas à prendre à la légère et quelques gestes simples doivent être respectés pour éviter tout désagrément.

Le média américain CNN a ainsi dressé une liste des choses à faire et à ne pas faire avant et après une vaccination contre le virus. À l'instar des États-Unis, la France utilise pour sa campagne les vaccins de Pfizer/BioNtech et de Moderna.

Ce qu'il ne faut pas faire

En premier lieu, il est important de ne pas se laisser perturber par la désinformation qui circule autour du vaccin. La vaccination contre le Covid-19 fait l'objet de beaucoup de fantasmes, notamment sur les réseaux, et le média américain préconise de bien s'informer afin de ne pas altérer son jugement. Si vous hésitez, vous pouvez retrouver ici dix bonnes raisons de se faire vacciner.

Deuxièmement, il ne faut pas se rendre sur un site de vaccination si l'on est actuellement positif au virus ou si l'on est cas contact. La meilleure des choses est de prendre son mal en patience et d'attendre la fin de la maladie –que l'on soit symptomatique ou non– notamment pour ne pas contaminer les autres personnes présentes sur le lieu d'administration. La Haute autorité de santé (HAS) en France précise qu'il faut respecter un délai minimal de trois mois après le début des symptômes pour se faire vacciner.

Prenez également garde à ne pas enchaîner les piqûres: il faut en effet respecter au minimum un délai de quatorze jours avant et après une vaccination contre le Covid-19 avec toute autre vaccination –comme celle contre la grippe par exemple.

Enfin, après l'injection, ne partez pas directement loin du centre de vaccination, ajoute le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis. Des effets indésirables peuvent en effet survenir quinze à trente minutes après l'administration du vaccin, ce qui peut s'avérer problématique si vous êtes au volant, par exemple.

Ce qu'il est bon de faire

Le média américain note également les bonnes attitudes à adopter pendant les campagnes de vaccination.

Tout d'abord, il faut évidemment attendre son tour. Sur le site santé.fr, vous pouvez retrouver la liste, département par département, des centres de vaccination où il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid ainsi que les catégories de personnes concernées. À la date du 25 janvier, un total de 1.092.958 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en France.

Il est également conseillé de se faire vacciner même si vous avez déjà eu le virus. La durée de l'immunité naturelle conférée par le virus n'est pas totalement claire et oscillerait entre six et huit mois.

Sur l'avant-dernière recommandation avancée par CNN, les avis divergent. Si le média américain préconise, en s'appuyant sur les propos du docteur Peter Hotez, de se faire vacciner même si l'on présente des symptômes persistants dus au virus dans les mois après l'infection, la Haute autorité de santé (HAS) en France n'est pas du même avis.

Enfin, pensez à informer le personnel de santé en charge de la vaccination de toutes vos allergies et réactions allergiques antérieures. Bien que rares, certaines peuvent en effet se produire après la vaccination contre le Covid-19.