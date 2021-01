La communauté juive du Royaume-Uni utilise le jour de l'Holocauste pour dénoncer la persécution des Ouïghours

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

«En tant que communauté, nous hésitons toujours énormément à envisager des comparaisons avec l'Holocauste.» Ces mots sont signés Marie van der Zyl, la présidente du Conseil des députés des Juifs britanniques (le «Board of Deputies of British Jews» en version originale). Cette leader de la plus grande organisation communautaire juive du Royaume-Uni – et deuxième plus ancienne! – a pris la parole dans une lettre envoyée au Premier ministre Boris Johnson. Avec d’autres personnalités de premier plan de la communauté, elle utilise le jour du Souvenir de l’Holocauste le 27 janvier pour dénoncer la persécution des musulmans ouïghours en Chine, raconte le journal The Guardian.

Selon elle, il y aurait des similitudes entre ce qui se passerait en Chine et ce qui s’est passé dans l’Allemagne nazie des années 1930 et 1940. Avec des rabbins, d’autres dirigeants communautaires et des survivants du génocide, elle exhorte Boris Johnson à agir contre la situation. Elle dénonce les violations des droits humains des Ouïghours, qui s’annonce «comme le scandale le plus grave de notre époque», alors que les rescapés des camps continuent de témoigner.

Mia Hasenson-Gross, directrice exécutive de René Cassin – une organisation juive des droits humains – a pour sa part déclaré qu’il était «significatif» pour les Juifs d’utiliser la journée commémorative pour les Ouïghours: «Nous sommes passés par là. Nous avons vécu ça. La différence maintenant, c'est qu'il est encore temps d'agir. Les Juifs ont l'autorité morale et le devoir moral de s'exprimer maintenant. Plus jamais la société civile, les entreprises et les décideurs ne devraient se taire comme dans les années 1930.»

Le but de cette pression sur le gouvernement britannique est qu’il adopte une position plus ferme sur le traitement brutal des Ouïghours par la Chine, alors que la répression est chaque jour de plus en plus documentée, et que la minorité est très surveillée. Même s’ils ne sont pas la seule minorité réprimée en Chine.