Arrêté par le FBI pour l’assaut du Capitole, un policier dit qu’il n’était là que pour voir les oeuvres d’art

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice, Washington Post

Les services fédéraux des États-Unis continuent d’enquêter pour identifier les protagonistes de l’assaut violent du Capitole, le 6 janvier dernier. Le FBI vient d’ailleurs d’arrêter un policier de Houston, Tam Dinh Pham, raconte Vice, selon des documents judiciaires.

Lors d’un entretien avec les agents fédéraux quelques jours plus tard, ce Texan leur a dit qu’il s’était rendu à Washington du 5 au 7 janvier «pour des raisons commerciales». Il a déclaré qu'il avait brièvement assisté au rassemblement trumpiste mais nié être allé au bâtiment du Capitole. Les agents du FBI ont ensuite demandé à voir son téléphone. Curieusement, aucune photo n’avait été prise depuis le 5 janvier. Un des agents a alors demandé d’accéder à son album de photos supprimées. Et là, surprise! Des photos montraient Tam Dinh Pham à l’intérieur du Capitole. Pressé par les agents face à ce faux témoignage, le Texan a sorti une toute nouvelle excuse.

Il a admis s’être rendu au rassemblement de Donald Trump pour «voir l’Histoire». C’est lorsqu’il a vu la foule se diriger vers le Capitole qu’il s’est dit qu’il allait profiter de l’occasion pour observer certaines œuvres d’art.

Pour cela, le policier texan est allé jusqu’à escalader «plusieurs clôtures renversées», «contourner des barricades» avant de se frayer un chemin dans la rotonde du Capitole, note Vice. Là, il a pris plusieurs photos de lui-même et «bien sûr, de l’art», pointe ironiquement le site américain. On peut aussi le voir sourire sous un drapeau «Trump 2020» avec la phrase : «Plus de conneries» («No more bullshit» en version originale). Ses excuses n’ont pas convaincu les enquêteurs qui l’ont arrêté pour «entrée illégale dans le Capitole».

Il fait partie de la douzaine de policiers en congés visés par une enquête pour avoir participé à l'insurrection violente et chaotique, selon le Washington Post. Enfin, presque. Car le Texan n’est plus policier à Houston. Il a démissionné de son poste après 18 ans de service.