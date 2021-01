Tiktok a supprimé des vidéos de manifestants russes à la demande du gouvernement de Poutine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Gizmodo

C’est un mouvement d’ampleur. Des appels au rassemblement en soutien à l’opposant russe Alexeï Navalny – arrêté dès son arrivée au pays dimanche 17 janvier – ont été lancés dans 65 villes. De quoi irriter le gouvernement de Vladimir Poutine. La police moscovite a promis de «réprimer sans délai» tout rassemblement non autorisé mais la répression se joue également sur le terrain numérique. Ainsi, l'organisme de surveillance des communications de l'État a émis une demande de retrait de contenu auprès de TikTok dans la semaine, annonce Gizmodo.

Selon le magazine américain, qui cite le Roskomnadzor – l'organisme de surveillance des communications de l'État russe – TikTok s'est conformé à certaines de ces demandes. Le Roskomnadzor a déclaré que TikTok avait supprimé 38% des messages liés aux manifestations.

Les vidéos se trouvaient sous le mot-dièse #23Janvier (#23января en version originale). Elles ont amassé plus de 150 millions de vues sur la plateforme. Elles ont été faites par des ados et des jeunes adultes principalement, qui distillent par exemple des conseils. Une vidéo visionnée plus de 600.000 fois montrait «avec exubérance» comment prononcer des phrases russes en anglais avec un accent américain, pour être intelligemment protégé de la police. Une autre vidéo donnait des conseils aux futurs primo-manifestants: «Mieux vaut laisser votre téléphone à la maison» ou «portez des chaussures confortables, pour que vous puissiez vous enfuir».

Le Roskomnadzor a affirmé qu’il avait fait ces demandes de retrait de contenu auprès de Tiktok pour la protection des enfants, en pointant le fait que les utilisateurs mineurs du réseau social pouvaient être appelés à participer à «une manifestation illégale de masse». Sans pour autant préciser laquelle.