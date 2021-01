Après sept mois dans le coma, un homme est soupçonné de meurtre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

En juin dernier, Weijie He tombait du quatrième étage de son immeuble. Après sept longs mois dans le coma, le jeune homme s'est enfin réveillé mercredi 20 janvier. Il a alors découvert à son chevet des détectives, venus l'accuser du meurtre de sa petite amie.

Weiji He avait 21 ans lorsqu'il est tombé du balcon de son appartement, au quatrième étage d'un immeuble à Wolli Creek, une banlieue du sud de Sydney, en Australie. Après sa chute, il a été gravement blessé à la tête et est resté dans le coma pendant sept mois.

Le lendemain de son accident, la police s'était rendue dans son appartement et y avait découvert le corps de Liqun Pan, la petite amie de Weiji He. Selon les agents de police, la jeune femme de 19 ans aurait été battue à mort. Weijie He est alors devenu le premier suspect de l'enquête. C'est pourquoi sept mois après sa chute, il a découvert la police au pied de son lit d'hôpital.

Les causes de sa chute restent floues

À ce jour, il n'est pas encore établi que la chute de Weijie He était intentionnelle ou qu'elle relevait d'un accident. D'après l'inspecteur-détective Robert Alison, «les témoins ont expliqué qu'il était tombé d'une salle commune au quatrième étage: il s'agirait soit d'un accident soit d'une tentative de suicide». Le détective ajoute que Weijie He a beaucoup de chance d'être encore en vie après sa chute. «Peu de personnes y auraient survécu.»

Liqun Pan et Weijie He sont deux étudiants d'origine chinoise, qui vivaient une relation amoureuse depuis deux ans en Australie, où ils étudiaient. En apprenant la mort de la jeune femme, sa famille a dû faire face à une situation particulièrement douloureuse: en raison des restrictions sanitaires liées au Covid, elle n'a pas pu quitter la Chine pour assister à la cérémonie des funérailles qui s'est déroulée en Australie. Le détective Robert Alison assure que, malgré la distance, son équipe travaille conjointement avec la famille de la victime pour parvenir à élucider le crime.