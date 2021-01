Joe Biden à la Maison-Blanche: vers des relations transatlantiques apaisées?

Temps de lecture: 2 min

La page Donald Trump est tournée aux États-Unis. «Enfin!», murmure-t-on dans les capitales européennes. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche laisse entrevoir un retour à une relation transatlantique apaisée.

Quels seront les ruptures et les invariants dans la politique étrangère du nouveau président américain? Le fossé creusé durant les années Trump sera-t-il facile à combler? Quelle sera l'attitude de Joe Biden à l'égard de l'Union européenne?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invitées, Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone Consulting et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.