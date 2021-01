Pourquoi porte-t-on des blouses vertes et bleues au bloc opératoire?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi des tissus bleus ou verts sont-ils utilisés dans les blocs opératoires?»

La réponse de Jerome Allain, directeur artistique et infographiste:

Jusqu'en 1914, les tenues utilisées dans les blocs opératoires étaient de couleur blanche, symbole de propreté.

Mais cette couleur présente un inconvénient majeur: elle contient toutes celles de l'arc-en-ciel. Or, notre cerveau interprète les couleurs les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'exposé à une couleur, il deviendra plus attentif à sa complémentaire –celle qui lui fait face– dans la roue chromatique.

Le vert et le bleu étant des teintes complémentaires du rouge, cela facilite pour le personnel médical le fait de focaliser son attention de façon prolongée sur le rouge des tissus humains. | Ryb-colorwheel.svg via Wikimedia

Aussi, l'ensemble des cônes qui perçoivent la couleur dans l'œil humain sont sollicités en permanence à la vue de la couleur blanche. Et lorsque l'œil est soumis en permanence et pendant longtemps à un stimulus «tache rouge sur fond blanc», au bout d'un moment l'œil se met à créer des hallucinations visuelles –en gros, si le chirurgien regarde trop longtemps un ensemble de couleurs rouges avec la présence de blanc en fond et qu'il reporte son regard ailleurs quelques instants, sur un espace blanc sans couleur rouge, son œil va afficher pendant quelques secondes une «image fantôme» de la teinte complémentaire du rouge sur la surface blanche, ce qui peut être gênant lors d'une intervention chirurgicale.

De plus, le vert et le bleu étant des teintes complémentaires du rouge, cela facilite pour le personnel médical le fait de focaliser son attention de façon prolongée sur le rouge des tissus humains.

Vous pouvez d'ailleurs en faire l'expérience chez vous, en fixant intensément et pendant plusieurs minutes une image à forte dominante rouge et en détournant brusquement votre regard vers une surface blanche: vous devriez voir apparaitre quelques instants sur la surface blanche une image fantôme de ce que vous étiez en train de regarder.