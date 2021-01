Travailler dans votre chambre nuirait à votre sommeil et à votre vie sexuelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Depuis le début de la crise du Covid-19, le télétravail s'est démocratisé à travers le monde. S'il présente certains avantages, il semblerait qu'il puisse également avoir une influence négative sur notre vie. En particulier si on a pris de mauvaises habitudes. Par exemple, travailler là où on dort pourrait être nuisible à notre sommeil et notre vie sexuelle.

Lorsque nous sommes en télétravail, nous préférons parfois nous installer bien confortablement dans notre lit, plutôt que de nous asseoir à un bureau. Pourtant, lorsqu'un individu travaille depuis sa chambre, celle-ci peut être ensuite associée à un environnement stressant, qui rappelle les tâches devant être accomplies dans le cadre professionnel. Cela peut notamment empêcher de trouver le sommeil une fois la nuit venue. Pour éviter cela, une fois votre journée de boulot terminée, pensez à ranger tout ce qui pourrait être associé à votre travail, afin de vous relaxer le mieux possible.

Si vous travaillez depuis votre chambre, le manque d'exposition à la lumière du jour pendant la journée peut également constituer un obstacle à votre sommeil. En effet, celle-ci permet de synchroniser son horloge biologique avec l'heure réelle de la journée. Sans lumière naturelle, notre horloge interne peut être altérée, surtout lorsque nous sommes exposés à un éclairage artificiel lumineux dans la soirée. La fatigue est alors ressentie à des heures plus tardives.

Par conséquent, lorsque vous travaillez depuis chez vous, pensez à vous dégourdir les jambes en extérieur à un moment de la journée, et installez-vous près d'une fenêtre si cela est possible. Le soir, éclairez votre chambre avec une lumière légère pour réussir à vous endormir plus facilement.

La vie sexuelle impactée

La qualité de votre sommeil n'est pas la seule chose qui peut être affectée par le télétravail. Certaines personnes expliquent ainsi que leur vie sexuelle a été négativement impactée par le fait de travailler depuis chez elles.

Les psychologues Katie Anderson et Deborah Bailey-Rodriguez, qui étudient l'impact des confinements sur les relations romantiques, soutiennent qu'«être dans un même espace toute la journée avec la même personne va à l'encontre des milliers d'années d'évolution». Elles conseillent de faire preuve de compassion et de prendre le temps de s'ajuster aux changements.

En effet, le désir sexuel dépend particulièrement de ce qui nous entoure. Or, lorsqu'une personne travaille et a des rapports sexuels dans sa chambre, cela peut affecter sa libido et diminuer son désir sexuel. En devenant votre lieu de travail, votre chambre peut perdre tout aspect romantique, et il peut être difficile de continuer à associer cet espace à un lieu de détente. Après votre journée de boulot, pensez par exemple à changer de tenue ou l'intensité de la lumière afin de modifier l'ambiance de votre chambre, et créer une réelle scission avec votre travail.