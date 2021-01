Moins de 20 ans, à vos micros!

Temps de lecture: 2 min

Envie de vous lancer dans le podcast? Le concours «Une fois, une voix» propose à tous les jeunes francophones âgés de 11 à 19 ans de créer un podcast documentaire sur le thème du travail des femmes.

Pour participer, il suffit de s'inscrire gratuitement avant le 30 janvier sur le site du concours et de rendre son podcast terminé avant le 1er mars 2021. Un jury composé d'artistes, de personnalités de l'univers des médias et du féminisme rendra son verdict quelque temps plus tard et les gagnants seront diffusés sur Slate.fr.

L'idée de ce concours est née au début de la pandémie de Covid-19 dans l'esprit de Marie Cordier, responsable de projets culturels et Clémence Renard, professeure de français à Chicago. À l'heure des cours en visioconférence et de la distanciation physique, elles ont eu envie de proposer aux adolescents de s'approprier ce terrain d'expression dans un projet éducatif stimulant.

S'éveiller aux enjeux d'égalité tout en découvrant le format podcast

Toutes deux auditrices assidues de podcasts de témoignages, notamment des Pieds sur terre de France Culture et de This American Life de la station de radio publique américaine WBEZ, elles souhaitent pousser les jeunes à produire des formats documentaires de 5 à 20 minutes, dans le cadre scolaire ou individuel.

Parrainée par la journaliste de France Inter Giulia Foïs, cette première édition porte sur le thème du travail des femmes et laisse toute liberté aux participant·es d'interpréter ce thème. Dans la liste de ressources mises à leur disposition, des dates clé des droits des femmes à travers le monde, des podcasts comme Rends l'argent de Titiou Lecoq sur l'argent dans le couple ou Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon sur la répartition du patrimoine entre les femmes et les hommes, mais aussi des essais, romans, revues, articles, newsletters, films ou séries qui étudient la place des femmes dans différentes sphères professionnelles et sociales. De quoi s'éveiller aux enjeux d'égalité tout en découvrant le format podcast.

Pour accompagner au mieux les futurs participants pas forcément familiers du format audio, «Une fois, une voix» a aussi mis en place une série d'ateliers gratuits en visioconférence, dont le premier animé par la journaliste Adila Bennedjaï-Zou sur le recueil de la parole est déjà disponible en replay sur YouTube.

Suivront une introduction au podcast pour les novices, par la journaliste de Slate.fr Matilde Meslin (le 21 janvier à 16h, heure française), une masterclass sur la place des femmes dans les sciences animée par les spécialistes en microbiologie marine Flora Vincent et Aude Bernheim (le 28 janvier à 16h) puis un échange avec Giulia Foïs intitulé «Société, médias, intime: prenons la parole!» (le 3 février à 16h).

Enfin, ceux qui n'ont jamais fait de montage audio pourront suivre un atelier dédié avec le journaliste indépendant Vincent Pérez. Des ressources sont par ailleurs disponibles sur le site de «Une fois, une voix», où vous trouverez toutes les informations pour vous lancer.