Ce qu'il ne faut jamais oublier dans votre voiture quand il gèle

Il a fait très froid ce troisième week-end de janvier en France et si beaucoup aiment admirer la neige tomber, il faut rappeler que les basses températures peuvent causer certains désagréments. Quand il gèle et que vous garez votre voiture dehors, pensez notamment à ne pas y laisser certains objets qui pourraient être ruinés, et même devenir dangereux, à cause du froid.

Tout d'abord, ne laissez jamais vos boîtes de médicaments dans votre voiture lorsque les températures sont basses. En effet, il est conseillé de conserver la plupart des médicaments dans une zone à température ambiante, autour de 20°C. Lorsqu'ils sont en contact avec des températures très froides, ils peuvent non seulement ne plus être efficaces, mais aussi parfois devenir dangereux pour votre santé.

S'il n'y a a priori pas de danger à laisser vos fruits et vos légumes frais dans votre véhicule gelé, il faut toutefois faire attention à ne pas y oublier certains aliments spécifiques. Par exemple, vous ne devriez jamais laisser dans votre voiture des canettes qui contiennent des sodas gazeux ou de la bière. En gelant, la pression des boissons gazeuses peut être telle qu'elle peut faire exploser la canette.

De la même façon, il vaudrait mieux ne pas laisser dans votre automobile des boîtes de conserve. Lorsque les températures sont glaciales, la boîte en métal peut gonfler et s'ouvrir. Il devient alors dangereux de manger la nourriture qui s'y trouve, puisqu'elle pourrait être infectée par des bactéries. Concernant les aliments, mieux vaut ne pas oublier ses œufs quand il fait moins de zéro degré. En effet, le liquide à l'intérieur risquerait de geler et pourrait fissurer la coquille. L'œuf ne serait ensuite plus comestible. Mieux vaut le jeter pour ne pas risquer sa santé.

Attention à vos effets personnels

Concernant vos effets personnels, ne laissez pas votre instrument de musique au contact de températures glaciales, car elles peuvent le rendre discordant. De plus, si vous possédez un instrument fait en bois, il pourrait se fissurer, ce qui est particulièrement cher à réparer et pas toujours possible.

Tout le monde ne joue pas d'un instrument de musique mais nous possédons tous ou presque un téléphone portable ou une tablette. Si nous avons généralement conscience des dangers de la chaleur sur ces appareils, on a tendance à oublier que les températures les plus basses peuvent également nuire à ces objets. Il est recommandé de ne sortir son téléphone que lorsque les températures varient entre 0 et 35 degrés Celsius. Quand elles sont plus hautes ou plus basses, la durée de la batterie de votre téléphone peut diminuer extrêmement vite.