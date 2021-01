Un homme fait la morale à une mère après avoir volé sa voiture avec son enfant dedans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Samedi 16 janvier, dans l'État de l'Oregon, alors qu'un voleur s'installe au volant d'une voiture qui n'est pas la sienne, il se rend rapidement compte qu'un petit garçon est assis à l'arrière du véhicule. Il fait alors demi-tour pour rendre l'enfant à sa mère, à qui il fait un sermon, avant de repartir avec la voiture volée.

Il était environ 9h du matin quand la mère de l'enfant s'est garée dans un parking devant une épicerie de la ville de Beaverton, aux États-Unis. Sortie acheter du lait et de la viande, la femme a décidé de laisser sa voiture en marche à l'arrêt, avec son garçon de 4 ans assis sur son réhausseur.

Un homme âgé entre 20 et 30 ans qui passe par là découvre la voiture vide et prête à démarrer. Il s'installe et commence à rouler danns cette Honda Pilot qu'il vient de voler. Mais rapidement, il s'aperçoit qu'elle n'est pas vide et qu'il y a à l'arrière un jeune enfant.

Un voleur qui sermonne sa victime

Le voleur décide alors de faire demi-tour et de retourner au point de départ, où il retrouve la mère du petit garçon. L'officier de police Matt Henderson raconte que l'homme, en rencontrant la mère, «lui a fait la morale sur le fait de laisser son enfant dans une voiture et l'a menacée de la dénoncer à la police».

L'homme a finalement demandé à la femme de récupérer son enfant, avant de reprendre la route avec la voiture volée. «Bien sûr, nous sommes reconnaissants qu'il ait ramené le petit et ait eu la décence de faire cela», déclare le policier. Selon ce dernier, avoir laissé son enfant dans la voiture ne constituait pas une infraction dans cette situation, puisque le véhicule se trouvait à seulement quatre mètres de la mère. Elle pouvait alors voir et entendre son petit garçon en cas de problème.