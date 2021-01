Avant l'arrivée de Biden, le grand ménage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Donal Trump a-t-il l’intention de quitter la Maison Blanche? De nombreux Américain·es se posent la question, certains parce qu'ils ont peur qu'il refuse, d'autres parce qu'ils ne croient toujours pas à la véracité des résultats électoraux. Selon le dernier sondage du magazine Vox, trois Républicain·es sur 4 remettent en question la légitimité des élections.

Malgré cela, le départ de Donal Trump a été annoncé par l'agence de presse Reuteurs, il quittera la Maison Blanche le 20 janvier dans la matinée. Il ne devrait donc pas assister à la cérémonie d’inauguration du président Biden. En lieu et place, il semble que Donal Trump souhaite organiser un événement festif à la base militaire d’Andrews dans le Maryland. On pourra y entendre un groupe de musique militaire et des coups de canon et marcher sur un tapis rouge.

Depuis l’invasion du Capitole le 6 janvier, la transition n’a pas été paisible. Malgré la violence des attaquant·es, la majorité des élu·es républicains continuent de remettre en question les résultats électoraux en Pennsylvanie et en Arizona même si, sans admettre sa défaite, Trump a accepté de transmettre les pouvoirs.

Pendant ce temps-là, à la Maison Blanche, on se prépare à accueillir le nouvel occupant. Les tapis sont aspirés et les boîtes de déménagement s’empilent. L’intégralité du bâtiment devrait subir un nettoyage exceptionnel à cause de l’épidémie de Covid. Selon les informations de CNN, il pourrait coûter un demi-million de dollars. D'ordinaire, l'essentiel du rangement est effectué par le personnel habituel de la Maison Blanche. Cependant, cette année, l’équipe de Biden a peur que la Maison Blanche ait accueilli des personnes contagieuses.

A beautiful sight: moving boxes arrive at the White House. (Via @erinscottphoto) pic.twitter.com/DkpmSt2zvC — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 14, 2021

«Une vue magnifique: les boîtes de déménagements arrivent à la Maison Blanche»

Là où le futur président accuse un peu plus de retard, c’est dans la nomination des membres de son cabinet, Obama en avait déjà six avant d’être assermenté, Trump deux. Trente-trois noms ont été proposés au Sénat mais aucun n’a été confirmé. Il pourrait se sentir un peu seul lors de son premier jour de travail.