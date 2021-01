Le Covid va-t-il empêcher Emmanuel Macron de mener sa politique de réformes?

Temps de lecture: 2 min

D'ici au printemps, et même plus sûrement à l'automne, la France, comme nombre de pays, va continuer à vivre au rythme déconcertant des confinements, couvre-feux et autres mesures anti-Covid. Difficile dans ces conditions de faire de la politique comme avant, alors que l'élection présidentielle doit se tenir dans seulement quinze mois. Car cette crise sanitaire inédite débouche de fait sur une crise de gouvernance profonde.

La gestion centralisée de notre pays est-elle un atout ou un inconvénient? Emmanuel Macron aura-t-il le temps et l'opportunité de tourner la page Covid pour réformer comme il le souhaitait? Pourra-t-il même préparer le terrain pour la présidentielle de 2022?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invitées, Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone consulting et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.