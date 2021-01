Un astéroïde géant s'approchera de la Terre ce samedi

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Ce samedi 9 janvier 2021, l'immense astéroïde 2015 NU13 va s'approcher de la Terre. Selon le Centre d'étude des objets proches de la Terre (CNEOS) de la NASA, il mesurerait entre 305 et 680 mètres de diamètre. À titre de comparaison, la tour Eiffel mesure 300 mètres de haut, et Burj Khalifa, la plus haute tour du monde située à Dubaï, atteint les 828 mètres.

L'astéroïde 2015 NU13 devrait atteindre son point le plus proche de notre planète le samedi 9 janvier 2021 à 10h16 (heure française). Il passera alors à près de 5,6 millions de kilomètres de nous. Cela représente environ quinze fois la distance qui nous sépare de la Lune, ce qui est considéré comme relativement proche en astronomie.

Aucun danger à signaler

Les astronomes se veulent toutefois rassurants: il n'y a aucun risque que cet astéroïde entre en collision avec la Terre lorsqu'il s'en approchera. Quand il passera près de la planète bleue, il se déplacera à une vitesse approximative de 54.000 km/h, soit environ 45 fois la vitesse du son.

D'après le CNEOS, l'astéroïde NU13 figure parmi les 100 plus grandes roches venues de l'espace qui s'approcheront de notre planète cette année. Parmi elles, on trouve l'astéroïde 2001 FO32, qui mesurerait plus d'1,5 kilomètre de diamètre et s'approchera de la Terre le 21 mars. À ce jour, les scientifiques ont identifié environ 25.000 objets géocroiseurs, dont la majorité sont des astéroïdes.

«Nous avons déjà inventorié plus de 95% des astéroïdes les plus grands (1 kilomètre de longueur et de largeur), et nous savons qu'aucun d'entre eux ne nous percutera au cours du prochain siècle», rassure Paul Chodas, directeur du CNEOS.