Que risque maintenant Donald Trump?

Temps de lecture: 2 min

Toute sa vie, Donald Trump a conspué les losers. Aujourd'hui, il refuse d'en être un, malgré les résultats éloquents et maintes fois vérifiés de l'élection présidentielle américaine. Il a chauffé à blanc ses partisans, dont une partie a fini par envahir le Capitole à Washington, mercredi 6 janvier. Des scènes de chaos dévastatrices pour la démocratie américaine, qui se plaisait jusqu'ici à se qualifier de la plus grande au monde.

Trump pourrait-il être destitué grâce au 25e amendement de la Constitution? Que risque-t-il à présent?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités, Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.