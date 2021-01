Un rhinocéros laineux vieux de 20.000 ans découvert en Sibérie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Smithsonian Magazine

Un habitant de la Yakoutie, dans l'extrême nord de la Russie, a fait une découverte exceptionnelle: il a trouvé près d'un cours d'eau la carcasse d'un rhinocéros laineux parfaitement conservée, datant de l’ère glaciaire.

L'animal, alors âgé de 3 ou 4 ans, se serait noyé dans le fleuve Tirekhtyakh, en Sibérie, il y a plus 20.000 ans. Le permafrost l'aurait alors protégé jusqu'à aujourd'hui, faisant de son corps la carcasse de rhinocéros laineux la mieux conservée jamais trouvée, selon le Smithsonian magazine. Des parties des intestins, des cheveux, des dents et un morceau de graisse seraient notamment encore intactes.

An exceptionally well-preserved woolly rhino with its last meal still intact found in Arctic Yakutia. The juvenile rhino with thick hazel-coloured coat was 3 to 4 four years old when it died at least 20,000 years ago; its horn was found next to the carcass https://t.co/7hc1HnYuD0 pic.twitter.com/nS52DRp04c