Pakistan: un homme déguisé en loup-garou terrifie les passants le soir du nouvel an

Voilà une drôle de façon de fêter le Nouvel An. Un homme qui portait un masque de loup-garou a été arrêté pour avoir parcouru la ville de Peshawar, au Nord du Pakistan, en effrayant les passant·es le soir du 31 décembre.

À cheval sur sa moto, masque sur le visage, l'homme a circulé dans les rues de la ville en rugissant, ce qui a notamment fait peur à plusieurs enfants, rapporte The Indian Express.

Face au désordre provoqué par la blague, la police a dû intervenir. Une fois intercepté, le Pakistanais a cherché à justifier son geste, expliquant que, conformément aux mesures sanitaires actuelles pour enrayer la propagation du Covid-19, il portait bel et bien un masque -avec quelques poils en plus. Un argumentaire qui n'a visiblement pas convaincu les forces de l'ordre: l'homme a été arrêté, puis placé en détention provisoire.

Lors de son arrestation, deux policiers n'ont pas manqué de se prendre en photo avec l'homme déguisé, chaînes autour des poignets. Il faut dire qu'au cours de leur carrière, ils n'arrêteront sûrement pas beaucoup de «loups-garous».

