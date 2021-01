«Parodicast», le podcast qui parodie les podcasts avec brio

Temps de lecture: 2 min

Ce cadeau de Noël-là n'attendait pas les fans de podcasts sous le sapin mais sur leur application d'écoute: depuis le début des fêtes de fin d'année, la comédienne et podcasteuse Marine Baousson publie un jour sur deux un nouvel épisode de Parodicast, podcast qui parodie… les podcasts!

Entourée d'une joyeuse bande d'ami·es comédien·nes, parmi lesquel·les la comédienne Bérengère Krief, les podcasteurs Arthur et Herman de PimPamPoum, ou encore l'humoriste Nadia Roz, Marine Baousson tourne en dérision les plus grands succès podcastiques de ces dernières années, à commencer par Transfert, produit par Slate. Dans Transbahutage, elle met en scène une sombre histoire d'épicerie de nuit introduite par un édito aux couleurs des premiers épisodes de Transfert.

Des parodies justes et comiques

Viennent ensuite d'autres formats comme La Putrescence, parodie du podcast sur la parentalité La Matrescence, ou Fables Fontaine, inspiré de plusieurs podcasts jeunesse comme Les P'tites histoires, SOXXX, dérivé du programme érotique VOXXX ou encore Chut ça game!, pastiche hilarant des programmes de critiques de jeux vidéo absolument imbitables pour qui n'est pas un gamer ou une gameuse.

Impossible de ne pas pouffer de rire en écoutant L'énergie de l'énergie, qui moque les podcasts de développement personnel avec brio, ainsi que Mona Lisa se décolorait-elle la moustache?, parodie ô combien réussie du podcast d'histoire de l'art Vénus s'épilait-elle la chatte?. Au programme: la représentation féministe des barbecues dans l'art occidental.

D'autres épisodes sont à venir, dont le dernier sera une parodie de Vulgaire, épisode réalisé par Marie Bongars du podcast Un sacrée paire d'ovaires avec la comédienne Sophie Imbeaux, et publié le 6 janvier, juste avant un bêtisier qui s'annonce mythique et qui signera le fin de la série.

Jamais mesquines et toujours compréhensibles pour qui ne connaît pas le podcast original, les parodies de Marine Baousson –connue pour son entrée fracassante dans le monde du podcast en juillet dernier avec Vulgaire– sont toutes aussi réjouissantes les unes que les autres. Grâce au travail d'écriture et d'interprétation des comédien·nes, toujours justes et comiques à la fois, Parodicast est la bouffée d'air frais dont on avait besoin pour bien commencer l'année.