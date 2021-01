De la drogue dans nos boissons, cette vraie-fausse conspiration

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle est la théorie du complot la plus absurde que vous connaissez?»

La réponse d'Hadrien Chevalier:

Attention, ça ne va pas être joli, surtout parce que je vous promets vraiment honnêtement que tout ce que je vais affirmer là est vrai. En tant qu'honnête scientifique qui combat les abrutis de partisans de la Terre plate, ou qui se moque des créationnistes, je vous promets que la «conspiration» suivante est avérée.

TOUS les fournisseurs de nourriture et de boissons ont conspiré de manière franchement horrible. La plupart des aliments et des boissons que vous consommez contient une drogue extrêmement puissante: l'hydroxyde d'hydrogène.

Tous ceux qui font des boissons l'utilisent de façon éhontée. Elle est présente dans le Coca-Cola, le café, le Fanta, le Coca Zéro, le Perrier, le Red Bull.

Tous les fournisseurs de fruits et légumes s'y sont mis aussi. Vous ne pouvez pas bouffer une salade tranquillement sans prendre plein d'hydroxyde d'hydrogène!

Toutes les viandes, et les poissons, en sont remplies aussi, de cette drogue!

Certains affirment même que cette drogue est présente «sous forme pulvérisée», dans l'air! Et je les crois!

À LIRE AUSSI «Hold-up», ou comment faire une bonne théorie du complot

Une drogue omniprésente

Le pire, c'est que cette drogue est vraiment de loin la plus puissante jamais rencontrée, en terme de dépendance! Ces maudits fournisseurs capitalistes ont trouvé le meilleur moyen pour qu'on ne puisse plus jamais s'arrêter de consommer leurs produits.

Il paraît même que les athlètes en prennent encore plus (dans un état plus pur) pour démultiplier leurs performances, à tel point qu'aucun sportif ne pourrait exercer sans en prendre régulièrement. De vrais toxicos (et je ne parle pas juste de Lance Armstrong)!

De nombreux tests scientifiques, plus ou moins longs, ont été menés sur l'effet du sevrage de l'hydroxyde d'hydrogène. Ces expériences sont très dangereuses. Les sujets de l'expérience avaient tous déjà été exposé à la drogue, ils affirmaient en prendre tous les matins et plusieurs fois dans la journée. Ils ont très vite présenté des symptômes dramatiques de manque.

Au bout de seulement quatre heures, la plupart des sujets commençaient à ressentir le besoin de consommer.

Au bout de six à huit heures, les sujets se plaignaient de maux de tête. S'ils consommaient des aliments ne contenant pas la drogue, ces effets s'accéléraient.

Au bout d'une demi-journée les sujets ne ressentaient plus la faim et n'arrivaient plus à avaler quoi que ce soit qui ne contienne pas cette drogue en concentration suffisante.

Au bout d'une journée, la plupart n'arrivaient plus à se concentrer et commençaient à perdre la vue!

À partir de trente-six heures, ceux qui n'étaient pas légumisés étaient victimes de délires profonds et de troubles psychologiques.

Les premiers décès sont arrivés au bout de quarante-huit heures.

Dans aucune des quelques expériences très controversées (menées en prison) le sevrage n'a pu durer indéfiniment.

Les sujets qui cessent de prendre cette drogue finissent inéluctablement par mourir au bout de trois jours. C'est dire à quel point on nous l'a mise à l'envers!