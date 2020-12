Un homme SDF sauve d'un incendie tous les animaux d'un refuge

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le 18 décembre dernier, alors qu'un refuge pour animaux prenait feu à Atlanta, Keith Walker, un homme sans domicile fixe, n'a pas réfléchi longtemps avant de se jeter dans l'incendie pour sauver les animaux encerclés par les flammes. Il a alors risqué sa vie et sauvé de la mort plusieurs chiens et chats.

Âgé de 53 ans, Keith Walker est SDF depuis l'âge de ses 13 ans. Il vit dans la rue avec son chien, un pitbull nommé Bravo, que Gracie Hamlin, la fondatrice et la directrice du refuge W-Underdogs, accepte de garder tous les soirs.

Vendredi 18 décembre, alors que l'homme se dirige vers le refuge pour récupérer son chien et faire une balade avec lui, il s'aperçoit que le lieu est en train de prendre feu. Keith Walker prend son courage à deux mains, et décide de pénétrer dans le local pour sauver les animaux en danger. Il parvient finalement à secourir tous les animaux présents dans le refuge: six chiens et dix chats.

«Je ne vais pas mentir, j'étais extrêmement stressé. J'avais très peur d'entrer dans le refuge avec toute cette fumée. Mais Dieu m'avait envoyé là pour sauver ces animaux, confie-t-il aux journalistes de CNN. Si tu aimes un chien, tu peux aimer n'importe qui dans le monde. Mon chien est mon meilleur ami, et je ne serais pas là sans lui. Je savais que je devais sauver tous les autres chiens.»

À LIRE AUSSI Réussir à télétravailler avec un animal de compagnie

Un acte héroïque

Pour Gracie Hamlin, Keith Walker est son «ange gardien». Elle explique d'ailleurs que «même les pompiers ne voulaient pas s'occuper des chiens. Ils avaient appelé des spécialistes animaliers, mais Keith était déjà à l'intérieur du bâtiment et sortait les chats et les chiens jusqu'à ce qu'ils soient tous en sécurité.» Selon la directrice, Keith Walker est un héros qu'elle ne pourra jamais suffisamment remercier.

Si le refuge W-Underdogs n'a pas été totalement détruit, selon Gracie Hamlin, il n'était plus possible d'y habiter. Heureusement, il était déjà prévu que le refuge déménage la semaine suivante vers une autre adresse à Atlanta, où résident désormais les chiens et les chats sauvés par Keith Walker.