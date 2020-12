À Pompéi, un fast-food antique sorti de terre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Reuters

Les archéologues connaissaient déjà depuis 2019 la Néréide sur son cheval sortant des eaux; ils ont découvert récemment un chien, un coq et deux canards colvert suspendus par les pattes, tête en bas: c'est le bestiaire figuré sur les fresques d'un thermopolium, un établissement de restauration rapide, équivalent antique de nos fast-foods modernes. Celui-ci se situait dans une rue passante de Pompéi, avant que la ville ne soit ensevelie lors de l'éruption du Vésuve, en l'an 79. Le comptoir a été exhumé dans un état de conservation exceptionnel lors de fouilles, dont le résultat a été annoncé ce samedi 26 décembre.

Une Néréide, nymphe marine, ornant la fresque du thermopolium. | Luigi Spina / AFP

Nouveau témoignage de la vie quotidienne à Pompéi

Outre les fresques colorées du comptoir, représentant probablement le type de nourriture vendue par les restaurateurs de l'époque –le chien figurant quant à lui un avertissement–, des traces d'aliments vieux de près de 2.000 ans ont été retrouvées dans des amphores en terre cuite. Celles-ci étaient habituellement encastrées dans le comptoir en maçonnerie et recueillaient les boissons ou aliments chauds proposés à la vente. À Pompéi, on compte quatre-vingt thermopolia de ce type.

Les traces de porc, chèvre, poisson et escargot retrouvées dans différents contenants témoignent selon les archéologues de la grande variété des produits utilisés pour la préparation des plats.

Plusieurs animaux ont été peints sur la fresque, comme ce coq et un chien, qui évoque la fameuse expression «cave canem», «attention au chien». | MiBACT / Capture d'écran YouTube

«En plus d'offrir un autre aperçu de la vie quotidienne à Pompéi, les possibilités d'étude de ce thermopolium sont exceptionnelles, car pour la première fois une zone de ce type a été entièrement fouillée, et il a été possible de réaliser toutes les analyses que la technologie actuelle permet», a déclaré Massimo Osanna, le directeur du site archéologique de Pompéi.

Quelques ossements humains ont également été déterrés, quoiqu'ils aient été dispersés par des fouilles illégales remontant au XVIIème siècle. Certains appartiendraient à un individu de plus de cinquante ans, qui devait se trouver dans un lit au moment de l'éruption du volcan. Le squelette complet d'un tout petit chien a également été retrouvé.

Pompéi, non loin de Naples, comptait environ 13.000 habitants lorsque la ville a été ensevelie sous les cendres. ­À ce jour, près des deux tiers des 66 hectares de la cité antique ont été couverts par divers travaux de fouilles archéologiques. Ceux-ci ont commencé à partir de 1748, un peu moins de deux siècles après la découverte des premiers vestiges de la ville. En 1997, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et fait aujourd'hui partie des lieux touristiques les plus attractifs de l'Italie.