Si quelqu'un vous appelle par le mauvais prénom, c'est qu'il vous aime

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Quel parent ne s'est-il pas déjà trompé de prénom entre son fils ou sa fille? Si en famille, l'erreur peut se révéler cocasse, elle peut être nettement plus gênante dans certaines situations, quand l'on appelle son nouveau ou sa nouvelle chéri·e par le prénom de son ex par exemple.

Pourquoi s'emmêle-t-on si souvent les pinceaux avec les prénoms de nos proches? Des psychologues, qui ont publié une étude dans la revue scientifique Memory and Cognition, apportent quelques éléments de réponse: l'on se tromperait en fait plus facilement de prénom entre les gens que l'on aime.

Dans leur recherche, les membres de l'étude ont interrogé plus de 1.700 personnes sur leur rapport avec ce phénomène, le fait de se tromper de prénom et, en particulier, le lien qu'ils où elles avaient avec la personne concernée.

Étrangement, les résultats suggèrent que notre langue ne fourche pas parce que deux prénoms se ressemblent. La confusion se ferait en fait plus souvent entre les membres d'un même groupe social que notre cerveau classe et différencie -par exemple, le groupe de la famille, qui diffère de celui des collègues de bureau, lui-même différant des amis etc.

Dans ces «boîtes mentales», les personnes sont classées en fonction des lieux qu'elles évoquent, de situations, de connexions etc. Ainsi, il est plus courant de se tromper de prénom entre les membres de sa famille (l'erreur la plus commune selon l'étude), plutôt que d'appeler un ami par le nom d'un de ses collègues.

Selon les psychologues interrogés par le média Quartz, quand notre cerveau fouille par exemple dans la boîte où il a rangé les noms de ses êtres chers, il risque de piocher par inadvertance le nom d'une autre personne que nous chérissons. C'est pourquoi un parent confond souvent le nom de sa fille avec celui de son fils, et inversement. C'est parce qu'il les aime tous les deux.

L'âge n'y est pour rien, votre chien si

Autre fait intéressant rapporté dans cette étude: se tromper de prénom peut arriver à tous les âges, et ne semble pas être lié au vieillissement, ajoute le média américain. Ne vous moquez donc pas de votre papie ou de votre mamie qui ne fait pas la différence entre vous et un autre membre de la famille, cela peut aussi vous arrivez.

En revanche, parmi les personnes interrogées, beaucoup ont signalé que leurs parents mélangeaient leur prénom avec celui de leur chien.

Il est d'autant plus intéressant de noter que ce phénomène est uniquement valable pour ces canidés. Exit donc les chats, les tortues, poissons rouges et autres animaux présents dans les foyers. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que les chiens sont sensibles à leur prénom -contrairement aux hamsters par exemple. C'est aussi une preuve des liens extraordinaires qu'ils arrivent à tisser avec les êtres humains.