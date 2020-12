Une nouvelle intelligence artificielle juge vos goûts musicaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Depuis quelques semaines déjà, Spotify propose aux personnes qui utilisent l'application une rétrospective en musique de leur année 2020. On y découvre par exemple les artistes et les podcasts qu'on a le plus écoutés. Pour réagir à cet outil créé par Spotify, le média The Pudding a imaginé une application originale qui se permet de juger (avec humour) nos choix musicaux. Son nom: «How Bad Is Your Spotify?».

En se rendant sur le site de The Pudding, il est possible de demander à l'intelligence artificielle d'analyser nos goûts musicaux, selon les titres qui ont été les plus écoutés sur notre compte. Elle demande d'abord de synchroniser le profil Spotify, afin qu'elle puisse l'étudier. L'intelligence artificielle promet qu'elle ne modifiera rien sur notre compte et ne fera que scanner les musiques de notre répertoire. The Pudding prévient que l'opération peut prendre quelques minutes si trop de personnes sont connectées sur How Bad Is Your Spotify? au même moment.

Un jugement (presque) objectif

Une fois votre compte Spotify synchronisé à l'application, celle-ci vous pose quelques questions. Elle peut par exemple vous questionner sur un titre précis et vous demander si vous l'écoutez vraiment, ou si vous partagez votre compte avec un proche. L'intelligence artificielle s'amuse également de certains de vos choix musicaux, en épinglant quelques artistes ou genres musicaux particulièrement présents sur votre playlist. Il vous est aussi proposé de participer à un petit jeu qui consiste à choisir parmi trois artistes celui avec qui vous souhaiteriez vous marier, coucher, ou que vous voudriez tuer.

Après avoir obtenu vos réponses à quelques questions, l'intelligence artificielle vous informe de la note qu'elle attribue à votre compte Spotify. Elle vous indique ensuite les titres et les artistes que vous écoutez bien trop selon elle, et vous donne une note sur 100 pour évaluer à quel point vos choix musicaux sont basiques (et mauvais).

Avec humour, le site The Pudding assure que l'application est capable de différencier une bonne musique d'une mauvaise, l'intelligence artificielle ayant été entraînée à prendre en compte plus de deux millions d'indicateurs objectifs permettant de repérer une musique de qualité. Une application à prendre au second degré!