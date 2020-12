Des dîners de la Saint-Sylvestre à emporter, pour un réveillon succulent à la maison

Temps de lecture: 6 min

Ces plats et menus à emporter ou en livraison sont à partir de 95 euros, des tarifs inférieurs aux additions des restaurants.

Le Chiberta-Traiteur avec Guy Savoy

Le grand chef étoilé et Irwin Durand ont conçu une très généreuse offre d'une douzaine de plats à la carte dont la terrine de foie gras de 300 grammes à 57 euros, les boîtes de caviar de La Maison Nordique, 50 grammes à 142 euros, 150 grammes à 406 euros et des truffes fraîches à 1.000 euros le kilo.

À noter le saumon confit, clémentine et taboulé de quinoa (16 euros), la salade de lentilles du Puy, lamelles des premières truffes noires et parmesan (38 euros), le millefeuille de céleri fondant à la truffe noire (19 euros), le poulet roulé prêt à cuire, lamelles de truffe noire sous la peau (150 euros), la poularde pochée entière (pour deux ou quatre personnes) à la truffe, sauce Albufera (270 euros), la brioche feuilletée aux pralines roses (5,80 euros la pièce).

Au menu du Chiberta-Traiteur, le suprême de volaille de Bresse, foie gras et artichaut, vinaigrette à la truffe. | Laurence Mouton

Le menu «réveillon de la Saint-Sylvestre» pour deux personnes à 360 euros:

• Le panier apéro (tarama, blinis, rillettes de saumon-truite, légumes pickles, saucisson, rillettes de porc noir de Bigorre…)

• Le suprême de volaille de Bresse, foie gras et artichaut, vinaigrette à la truffe noire

• Les Saint-Jacques au beurre d'algues et chou vert en coquille

• La soupe d'artichaut à la truffe noire, grande spécialité

• La tourte de veau, foie gras et champignons, sauce Périgourdine

• Le brie de Meaux à la truffe

• Le tout chocolat

Au menu du Chiberta-Traiteur, la soupe d'artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et beurre de truffe. | Laurence Mouton



Pour 4 personnes à 720 euros.

À emporter ou en livraison. Commandes sur le site internet ou par téléphone au 01 53 53 42 00.

Le Cinq au Four Seasons George V

Christian Le Squer, triplement étoilé, a choisi cinq spécialités de la carte pour le grand menu du dernier soir de l'année:

• Le homard de nos côtes refroidi de son jus de carapace aux grains de caviar

• Les galets de foie gras aux copeaux de truffe

• La poularde infusée à la truffe, racines étuvées

• La tarte fine au vieux comté, concassée de noix

• Le chocolat Tulakalum infusé au sarrasin grillé, fleur de sel

Pour les fêtes de fin d'année, le foie gras de Christian Le Squer. | Chef Le Squer





En pick and collect à 330 euros par personne, en pick and collect avec une bouteille de Comtes de champagne de Taittinger 2006 à 380 euros et en livraison à 430 euros.



Réservation par mail [email protected] ou par téléphone: 01 49 52 70 00.

Le Meurice

Le nouveau chef Amaury Bouhours a sélectionné huit plats de sa carte actuelle pour le menu du réveillon à 180 euros.

Au Meurice, les huîtres princesse de Kermancy pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. | Pierre Monetta

• Les huîtres Princesse de Kermancy

• Les feuilletés de canard

• Le foie gras de canard confit à la gelée de coing, poivre Timut

• Les Saint-Jacques de la baie de Seine, anguille fumée, bouillon de poireaux grillés

• La volaille de la ferme du Culoiseau, céleri-livèche, vin jaune, truffe noire

• Le brie de Meaux truffé

• La pomme Tatin de Cédric Grolet

• Les chocolats de la Manufacture Alain Ducasse

• Le champagne Moët & Chandon





En livraison ou à emporter. Commandes par téléphone au 01 44 58 10 44 ou par mail: commande.lmp&@dorchestercollection.com

Ducasse Chez Moi

Sept plats au choix à la boutique «Le Comptoir des fêtes»:

• Le saumon d'Écosse (18 euros)

• Le pâté en croûte de volaille et foie gras (25 euros)

• Le foie gras des Landes (25 euros)

• Le caviar Kristal, blinis de sarrasin (90 euros)

• La volaille farcie, légumes, sucs de cuisson (64 euros)

• Le homard bleu, gratin de macaronis truffés pour deux (112 euros)

• La bûche au chocolat et clémentine (64 euros)

Sur le site Ducasse-chezmoi, le caviar Kristal, blinis de sarrasin. | Pierre Monetta





Précommande au 01 53 45 84 50 ou par mail: [email protected]

La Réserve Paris Hôtel & Spa

Ancien bras droit d'Alain Senderens, Jérôme Banctel, double étoilé dans ce grand hôtel, a établi un «Menu des fêtes» en quatre services à 139 euros.

Plats du menu du réveillon de la Saint-Sylvestre. | La Reserve Hotel Paris

• Les gougères au comté, focaccia et beurre au sarrasin

• Le mushroom au foie gras de canard et truffe en tapenade

• Les Saint-Jacques contisées au butternut et à la truffe

• La poularde Culoiseau rôtie, gnocchis farcis au coulis truffé

• La bûche de Noël aux fruits exotiques

• Le pain d'épices





Les commandes sont à passer 48 heures à l'avance sur le site internet. Retrait sur place entre 10h et 18h.

Jean-François Piège

Voici deux menus d'exception de ce grand cuisinier pour le réveillon de la Saint-Sylvestre:

Le premier à 150 euros:

• Les bonbons comté-truffe noire

• L'émulsion de saumon fumé au citron vert

• Le homard bleu de Bretagne en chaud-froid façon Thermidor

• Le filet de bœuf de Charolais préparé à la Rossini, sauce Périgueux, pommes Lorette

• Comme une bûche éclair marrons-clémentines

• La truffe pur chocolat Kalingo

Le châteaubriand façon Rossini. | Nicolas Lobbestaël

Le deuxième à 220 euros:

• Les bonbons comté-truffe noire

• L'émulsion de saumon fumé au citron vert

• Le caviar de Sologne en fine tarte moscovite

• Les noix de Saint-Jacques en coquille cuites au four, céleri-truffe

• La volaille de Bresse demi-deuil sauce Albufera, légumes des jardins au bouillon

• Comme une bûche éclair marrons-clémentines

• La truffe pur chocolat Kalingo

Le caviar de Sologne en fine tarte moscovite. | Nicolas Lobbestaël





Commandes sur le site. À récupérer en click & collect au restaurant Clover Grill le 31 décembre de 12h à 15h. 6, rue Bailleul 75001 Paris.

Le Peninsula Paris

Le chef David Bizet vous a préparé pour les fêtes un menu «Peninsula à la Maison» à 120 euros:

• La gougère à la muscade et au vieux parmesan

• La brioche feuilletée, truffe noire

• Le foie gras de canard mi-cuit à la gelée Manzanilla, condiment datte, brioche cédrat

ou

• La chair de tourteau de casier, pickles de chou-fleur, crémeux coraillé

• Le homard bleu au safran, légumes à la parisienne, mayonnaise de crustacés (plat froid)

ou

• La volaille du Perche au vin d'Arbois, ravioles d'héliantis, truffe, jus perlé

• Le biscuit au miel, croustillant de sarrasin torréfié, agrumes, pollen

ou

• Le fondant noisette, crème de cazette, truffe, sel fumé

Au menu du Peninsula à la maison, le homard bleu au safran, légumes à la parisienne, mayonnaise de crustacés. | The Peninsula Paris





Commandes sur le site internet ou par téléphone au 01 58 12 28 88.

Stéphanie Le Quellec chez MAM

La toute nouvelle adresse de Stéphanie Le Quellec: MAM «Maison de Cuisine et Cuisine de Maison» à la fois traiteur, épicerie fine, pâtisserie et cave à vin.

Menu Baluchon Brunch des lève-tard à 195 euros pour deux personnes, disponible uniquement le 31 décembre:

• Thé MAM

• Pâte à tartiner MAM

• Confiture MAM

• Pain de campagne levain-sarrasin

• Beurre MAM

• Œufs bio pour brouillade, truffe noire

• Pâté en croûte de volaille

• Fines tranches de cecina de bœuf

• Cœur de filet de saumon légèrement fumé

• Caesar salade volaille

• Comté 24 mois

• Fruits tranchés

• Yaourt granola maison

• 1 bouteille de champagne, Ruinart Brut

• Jus de fruits

Et à la carte, la terrine de foie gras de canard truffée de 500 grammes (100 euros), le coussin moelleux de Saint-Jacques, sauce crémeuse relevée de muscade et topinambour (26 euros), la fricassée de homard bleu aux petits légumes, bisque crémeuse au citron vert et épices douces (30/60 euros), le dos de biche rôti, jus court relevé de genièvre, purée de céleri au beurre noisette (42 euros), la poularde fermière contisée de truffe sous la peau puis farcie de jus crémeux aux éclats de châtaignes, pommes purée (210 euros pour 4 à 6 personnes), le bar de ligne en papillote, tendres poireaux et pommes fondantes, beurre blanc truffé (98 euros pour deux personnes), le Paris-Brest du pâtissier Pierre Chirac (42 euros pour 4 à 6 personnes).

Le Paris-Brest du pâtissier Pierre Chirac. | Benoît Linero





22, rue Fourcroy 75017 Paris. Tél.: 01 45 72 47 49. Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 20h.

Commandes par téléphone ou sur le site internet. Retrait sur place ou livraison dans toute la France. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Éric Frechon à La Brasserie Saint-Lazare

Un beau menu à cinq plats: 95 euros par personne, très bon prix

• Le tartare de daurade marinée à l'huile de curry

• Le saumon confit au tandoori, chou vert au gingembre et citron

• La fricassée de pintadeau cuisiné aux châtaignes, oignons et lard fumé, purée de céleri rave

• Le brie affiné aux noix torréfiées

• Le millefeuille à la vanille Bourbon, sauce caramel

Au menu du Nouvel An de Lazare chez Vous, le saumon confit au tandoori, chou vert au gingembre et citron. | Bernhard Winkelmann





À emporter ou à livrer. Commandes à passer sur le site.

Louis Vins

La cheffe Mélanie Serre, ex-étoilée chez Joël Robuchon à l'Atelier, a composé deux menus pour le Nouvel An dans son nouveau restaurant. Le premier à 61 euros par personne est composé de:

• L'amuse-bouche

• Le tourteau, crémeux de chou-fleur et caviar osciètre

• La volaille de Bresse en duo de foie gras, macaronis truffés

• Le yuzu noisette

Le deuxième à 79 euros par personne avec la lotte en médaillon, bisque de homard en plus. Vins sélectionnés par le sommelier Bertrand Guillou-Valentin.

Au Louis Vins, le brie de Melun truffé. | Mélanie Serre





Réservation au 01 43 29 12 12.

À retirer sur place au 9, rue de la Montagne Sainte Geneviève 75005 Paris.