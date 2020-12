En Malaisie, un couple se marie avec 10.000 invités tout en respectant les règles sanitaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Depuis le début de la crise sanitaire, les règles de distanciation physique ont ruiné bien des projets. De nombreux mariages ont notamment dû être annulés, alors qu'ils étaient préparés et attendus depuis des mois. Dimanche 20 décembre, un couple a néanmoins réussi à organiser le sien, grandiose, en Malaisie. Prouesse: il a réuni 10.000 personnes tout en respectant les gestes barrières. Sauf que les invités devaient rester dans leur voiture.

La Malaisie, qui enregistre actuellement plus de 95.000 cas de Covid-19 et plus de 400 morts, n'autorise pas les mariages réunissant plus de vingt personnes. Afin de célébrer leur union, les jeunes mariés, Tengku Muhammed Hafiz et Oceane Alagia, ont décidé de contourner les règles. Ils ont alors pu réunir un nombre record de convives pour assister à l'un des plus beaux jours de leur vie.

Un mariage en «drive-in»

Le couple n'a évidemment pas pu réunir les 10.000 personnes dans une même salle. Cela aurait été contraire aux recommandations sanitaires mises en place par le gouvernement malaisien. Dans la journée de dimanche, les mariés se tenaient donc en extérieur, devant un bâtiment gouvernemental à Putrajaya, une ville située au sud de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Depuis leur voiture, les invités pouvaient alors venir les féliciter en restant confinés derrière la vitre, relevée, de leur voiture.

Après avoir salué de la main le couple, les participants au mariage étaient invités à conduire jusqu'à une tente où un panier-repas leur était distribué pour les remercier de leur présence. C'est donc assis dans leur voiture qu'ils ont pu déguster le repas de fête. Une collation bien méritée, puisque certains auraient attendu près de trois heures avant de pouvoir apercevoir le couple.

Ce mariage pour le moins original n'est autre que celui du fils de Tengku Adnan Tengku Mansor, un homme politique ayant plusieurs fois été ministre en Malaisie. Heureux de l'union de son fils et de sa belle-fille, il a posté sur son compte Facebook officiel plusieurs photos du mariage. Il y a également remercié les nombreuses personnes invitées, qui ont toutes respecté le protocole sanitaire et ne sont pas sorties de leur voiture. Le mariage du fils et de la belle-fille de Tengku Adnan Tengku Mansor a eu lieu seulement un jour après que l'homme politique a été accusé de corruption par la justice malaisienne.