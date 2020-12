Jésus a-t-il vraiment échappé à une tentative de meurtre lorsqu'il était bébé?

Temps de lecture: 5 min

L'évangile selon Matthieu nous raconte un fameux épisode de la vie de Jésus, juste après sa naissance: le massacre des Innocents. Le roi de Judée de l'époque, Hérode le Grand (vers 72-4 av. J.-C.), apprend par des mages arrivés à Jérusalem qu'un «roi des Juifs» vient de naître. Il fait aussitôt rechercher l'enfant car il voit en lui un concurrent susceptible de lui ravir son trône. Il «entra dans une grande fureur et envoya tuer, dans Bethléem, tous les enfants jusqu'à deux ans», écrit Matthieu (Mt 2, 16). Mais Joseph, père de Jésus, prévenu par un ange, parvient à prendre la fuite en Égypte, en compagnie de Marie et du bébé. Ils ne reviennent en Judée qu'après la mort d'Hérode, quelques mois plus tard.

On peut remarquer que l'histoire du massacre cadre bien avec ce que l'on sait, par ailleurs, de la cruauté prêtée à Hérode. Le roi, peut-être atteint d'une forme de délire paranoïaque dans les dernières années de son règne, était allé jusqu'à faire exécuter trois de ses propres enfants: Aristobule et Alexandre en 7 av. J.-C., puis Antipater en 4 av. J.-C., comme le raconte l'historien antique Flavius Josèphe.

L'Hérode historique était donc bien un massacreur de jeunes princes innocents et le récit de la tuerie de Bethléem se fonde sur un contexte qui le rend vraisemblable, mais non véridique. Pourquoi donc avoir inventé cette histoire?

Œdipe, le bébé pendu par les pieds

D'anciens mythes grecs, bien connus à l'époque de Jésus, racontaient comment un enfant condamné à mort finissait tout de même par s'en sortir après avoir déjoué les tentatives de meurtre de ses ennemis.

La légende d'Œdipe constituait le prototype de ces récits, sorte de roman d'apprentissage du futur chef, comme l'a montré Marie Delcourt (Œdipe ou la légende du conquérant, Liège, Paris, Les Belles Lettres, 1981).

Laïos, roi de Thèbes, apprend par un oracle qu'il sera tué par son propre fils. Il tente d'empêcher que la prophétie ne se réalise, en cessant toute relation sexuelle avec Jocaste, sa femme. Mais celle-ci, vexée, le fait boire et s'unit à lui alors qu'il est ivre. Neuf mois plus tard, lorsqu'elle accouche, Laïos arrache l'enfant des bras de sa mère. Il escalade une montagne, voisine de Thèbes, et y abandonne le bébé après l'avoir pendu par les pieds à un arbre. Laïos a cloué les talons de l'enfant avant de lui passer une corde autour des mollets. A priori, aucune chance que le petit survive. Il doit rapidement mourir de soif ou être dévoré par des bêtes sauvages.

Sauf que c'est évidemment le contraire qui se produit, sans quoi il n'y aurait pas de légende. Le mythe raconte une histoire qui échappe à la logique des hommes. Il s'agit de montrer que le bébé n'est pas n'importe qui: il est le protégé d'un grand dieu.

Un berger, passant sur la montagne, découvre l'enfant, le libère et l'emmène dans sa ville: Corinthe. Le roi local se désespérait justement de ne pas avoir de fils. Il adopte le petit et le nomme Œdipe, c'est-à-dire «Pieds-enflés», en raison des blessures infligées par les clous de Laïos. L'enfant est sain et sauf. Il a survécu, contre toute attente. Le bébé aux pieds cloués est maintenant qualifié pour un brillant avenir de chef.

Romulus et Moïse, les bébés sauvés des eaux

De la même manière, dans la légende romaine, le petit Romulus et son frère Rémus sont abandonnés sur le Tibre avant d'être sauvés par une louve, animal envoyé par le dieu Mars, qui vient les allaiter. Le divin père de Romulus, futur fondateur et roi de Rome, n'a pas l'intention de voir périr son enfant. Romulus a une mission terrestre à accomplir: il est prédestiné par les Cieux, comme le suggère l'historien latin Tite-Live.

Ce schéma légendaire se trouve également dans la Bible, jetant un pont entre la mythologie gréco-romaine et le judaïsme. Le petit Moïse échappe de justesse à ses assassins égyptiens, envoyés par le pharaon, tyran cruel, qui veut faire tuer tous les fils des Hébreux (Exode, 1). Sa mère l'abandonne sur le Nil dans une caisse en papyrus. Heureusement, le bébé est sauvé des eaux par la fille du pharaon qui le découvre et l'adopte comme son fils. Étonnant retournement! Moïse accède au statut de prince d'Égypte, de même qu'Œdipe est recueilli par le roi de Corinthe dont il devient le fils adoptif. Le schéma narratif de l'enfant persécuté qui s'en sort finalement est un modèle universel.

| Art Renewal Center via Wikimedia Commons

Le storytelling de l'enfant persécuté

Dans les années 50 av. J.-C., ce même storytelling est exploité par Jules César qui raconte qu'il a échappé, dans sa jeunesse, aux persécutions du dictateur romain Sylla, comme le rapporte l'historien latin Suétone (Vie de César, 1).

Plus proche encore chronologiquement de Jésus, l'empereur Auguste reprend à son tour le même schéma légitimateur. «Quelques mois avant la naissance d'Auguste, il se produisit à Rome, dans un lieu public, un prodige annonçant que la nature allait enfanter un roi pour le peuple romain: le Sénat épouvanté décréta que l'on n'élèverait aucun des enfants mâles nés cette année-là», écrit Suétone (Vie d'Auguste, 94).

Mais la décision du Sénat n'est pas appliquée, car les femmes de plusieurs sénateurs sont alors enceintes. C'est ainsi que le futur Auguste aurait finalement été sauvé.

Il est intéressant de remarquer que Suétone nous donne le nom de l'inventeur de cette fable: Julius Marathus, affranchi et conseiller d'Auguste, rédacteur du Journal officiel de l'Empire. Il s'agit donc bien d'un mythe officiel dont la signification est politico-religieuse. Le storytelling de l'enfant qui échappe au meurtre est un stéréotype servant à légitimer le leader destiné à fonder de nouvelles règles, normes sociales et institutions: Moïse avec les Tables de la Loi, Auguste avec l'instauration du régime impérial.

Il pouvait donc être intéressant pour Mathieu d'offrir à ses lecteurs une nouvelle version de ce schéma narratif, dès lors qu'il cherchait à présenter Jésus comme un législateur et un réformateur, venu refonder la société juive. Jésus annonce l'émergence d'un monde nouveau, et il possède toute légitimité pour le faire. C'est ce que signifie l'histoire du massacre des Innocents, calquée sur les récits légitimateurs du passé. Jésus est le nouveau Moïse, ou encore l'Auguste des Juifs, fondateur d'une ère nouvelle.

Jésus exfiltré en Égypte ou circoncis à Jérusalem?

Mais le récit du massacre est en contradiction avec l'épisode de la circoncision de Jésus au Temple, «huit jours» après sa naissance, relatée par l'évangile selon Luc (Lc 2, 21). Comment peut-on imaginer que Jésus puisse aller se faire circoncire à Jérusalem, capitale du méchant roi Hérode, une semaine à peine après avoir échappé à sa tentative de meurtre? Pourquoi la menace aurait-elle disparu tout à coup?

Luc ignore le massacre des Innocents, tandis que l'incohérence entre les évangiles de Matthieu et Luc prouve que divers récits concurrents sur la naissance du Christ ont circulé parallèlement.

Christian-Georges Schwentzel a écrit Les Quatre Saisons du Christ – Un parcours politique dans la Judée romaine, éditions Vendémiaire, 2018.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.