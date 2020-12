Qu'a tweeté Trump cette semaine? Chronique du 14 au 20 décembre

Temps de lecture: 16 min

Avertissement: cette chronique non exhaustive se base sur les tweets de la semaine jugés les plus pertinents. L'homme le plus puissant du monde a une production si pléthorique que l'analyse de toutes ses productions numériques nécessiterait des jours et des nuits de décorticage et de labeur selon des conditions de travail dénoncées par les conventions de Genève.

Vous connaissez Tony Schwartz? C'est l'homme qui a écrit le livre de Trump The Art of the Deal, paru en 2015.

Voici ce qu'il dit de Trump dans une interview accordée AVANT qu'il ne devienne président en 2016:

«Des candidats à la présidence bien plus solides que lui mentalement ont traversé de longues périodes de dépression après avoir perdu, c'est une humiliation et une défaite publiques énormes. Mais pour Trump, la dépression ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable pour lui. Je ne pense pas. Donc à la place, il ira vers la colère. Et il excitera cette colère chez ses supporters de toutes les façons possibles pour fournir la preuve qu'il a été grugé, que l'élection a été truquée et qu'il n'a pas vraiment perdu. Faites-moi confiance quand je vous dis que quand Trump perdra l'élection, il ne le reconnaîtra jamais, il ne concédera jamais, il ne reconnaîtra jamais qu'il a perdu. Parce que faire ça, ce serait se sentir anéanti, et pour lui ce n'est pas envisageable. Donc les semaines après les élections seront une période tendue et dangereuse pour l'Amérique.»

Lundi 14 décembre

Aujourd'hui, les grands électeurs doivent élire officiellement Joe Biden. Pendant qu'une grande partie de l'Amérique assiste au développement normal, bien que mouvementé, de sa démocratie, Trump, dans une Maison-Blanche qui ressemble de plus en plus à une tour d'ivoire, continue de refaire le match.

“Why did the Swing States stop counting in the middle of the night?” @MariaBartiromo Because they waited to find out how many ballots they had to produce in order to steal the Rigged Election. They were so far behind that they needed time, & a fake “water main break”, to recover! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«“Pourquoi les Swing States ont-ils arrêté de compter au milieu de la nuit?” @MariaBartiromo Parce qu'ils ont attendu de savoir combien de bulletins ils devaient produire afin de pouvoir voler l'Élection Truquée. Ils avaient un tel retard qu'il leur fallait du temps & et une fausse “canalisation cassée” pour se rattraper!»

Bel exemple de la technique consistant à prendre un fait réel (il y a en effet eu un accident de canalisation dans un bureau de vote en Géorgie le jour de l'élection) et à broder une thèse conspirationniste autour (elle a été provoquée a posteriori, pour frauder). Or les témoins ont expliqué que l'incident avait eu lieu en début de journée, qu'il avait été signalé en temps réel et qu'il n'avait pas entravé les procédures de dépouillement. Peu importe: la petite graine du mensonge est plantée.

Le grand jour est arrivé: après des mois d'épidémie (qui devait «disparaître toute seule» selon Trump, souvenez-vous) et plus de 300.000 morts aux États-Unis, un vaccin a été mis au point et la campagne de vaccination commence. Trump déborde de joie, au point de féliciter l'univers entier.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«Premier Vaccin Administré. Félicitations les États-Unis! Félicitations le MONDE!»

Bill Barr en personne a annoncé la semaine dernière que rien ne prouvait qu'il y avait eu une fraude à grande échelle susceptible de modifier le résultat de l'élection. Coïncidence, cette semaine, il quitte ses fonctions.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«Je viens d'avoir une sympathique réunion avec le Procureur général Bill Barr à la Maison-Blanche. Nous avons eu de très bonnes relations, il a fait un travail extraordinaire! Conformément à sa lettre, Bill partira juste avant Noël pour passer les fêtes en famille. Le Procureur général adjoint Jeff Rosen, une personne extraordinaire, deviendra Procureur général par intérim. Le très respecté Richard Donoghue prendra les fonctions de Procureur général adjoint. Merci à tous!»

L'obsession des machines à voter truquées se poursuit, étayée par des preuves plus ou moins fantaisistes livrées au bon peuple de Twitter et relayées par le président, qui ne se prive pas non plus pour retweeter des publications de complotistes avérés.

This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

«C'est une GRANDE NOUVELLE. Les Machines de Vote Dominion sont une catastrophe dans tout le Pays. Ont changé les résultats d'un raz-de-marée électoral. On ne peut pas laisser faire ça. Merci au génie, au courage et au patriotisme du juge. Il devrait avoir une médaille!»

Thank you Kevin. Many Trump votes were routed to Biden. The highly respected Michigan Judge released this epic report. True all over the Country. This Fake Election can no longer stand. Get moving Republicans. Big Swing State Win! 75,000,000 VOTES. https://t.co/0sodJFr80k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

«Merci Kevin. De nombreuses voix pour Trump ont été détournées vers Biden. Le Juge du Michigan très respecté a publié ce rapport épique. C'est valable pour tout le pays. Cette fausse Élection ne peut plus se justifier. Allez, les Républicains. Grande Victoire dans les Swing States! 75.000.000 VOIX.»

Mardi 15 décembre

Trump tire ses dernières cartouches avec une constance qui force l'admiration. Voici un tweet un peu brut qu'on pourrait croire extrait du carnet de notes d'un auteur de romans d'espionnage. Mais en fait, non.

Tremendous problems being found with voting machines. They are so far off it is ridiculous. Able to take a landslide victory and reduce it to a tight loss. This is not what the USA is all about. Law enforcement shielding machines. DO NOT TAMPER, a crime. Much more to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

«D'immenses problèmes avec les machines de vote ont été découverts. Elles sont tellement à côté de la plaque que c'en est ridicule. Capables de prendre une victoire écrasante et de la transformer en défaite de justesse. Ce n'est pas ça, les États-Unis. Machines de protection de la police. NE PAS TOUCHER, un crime. Bien plus à venir!»

Le président relaie un tweet de Lin Wood, un de ses avocats, laissant entendre que le gouverneur de Géorgie (Brian Kemp, ce Républicain qui a refusé de céder aux pressions de Trump pour modifier le résultat des élections) pourrait aller... en prison.

President Trump @realDonaldTrump is a genuinely good man. He does not really like to fire people. I bet he dislikes putting people in jail, especially “Republicans.”



He gave @BrianKempGA & @GaSecofState every chance to get it right. They refused. They will soon be going to jail. pic.twitter.com/7PMBLc8L2N — Lin Wood (@LLinWood) December 15, 2020

«Le président Trump @realDonaldTrump est réellement un homme bon. Il n'aime pas vraiment renvoyer les gens. Je parie qu'il répugne à jeter des gens en prison, surtout des “Républicains.” Il a donné à @BrianKempGA & à @GaSecofState toutes les chances de faire ce qu'il fallait. Ils ont refusé. Ils iront bientôt en prison.»

Illustration de la répugnance de Trump à renvoyer les gens, datant d'une époque où c'était sa principale occupation:

Les grands électeurs ont voté hier et Mitch McConnell, président de la majorité républicaine au Sénat, annonce enfin la victoire officielle de Biden. On attend la réaction de Trump, qui viendra un peu plus tard dans la journée:

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«Les alliés de Trump accablent Mitch McConnell pour avoir félicité Biden via @MailOnline. Mitch, 75.000.000 VOIX, un record pour un Président en exercice (de beaucoup). Trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Les gens sont furieux!»

Parce que bon:

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

«D'immenses preuves de fraude électorale affluent. Jamais notre Pays n'avait connu une chose pareille!»

Un jour, on apprendra que les tweets de Donald Trump n'étaient qu'un exercice oulipien à grande échelle.

Because of corruption or because I won despite corruption? https://t.co/6yoazp4WOm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«À cause de la corruption ou parce que j'ai gagné malgré la corruption?»

Et Dieu dans tout ça? On lui dit merci (ainsi qu'au missionnaire évangéliste Franklin Graham qui loue le président).

Franklin Graham: ‘I Am Grateful to God’ for ‘the Last Four Years’ https://t.co/wbSLJ4snxX via @BreitbartNews Thank you Franklin! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«Franklin Graham: “Je suis reconnaissant à Dieu” pour “les quatre dernières années” via @BreitbartNews Merci Franklin!»

D'autant que le peuple (républicain) a parlé:

Poll: 92% of Republican Voters think the election was rigged! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«Sondage: 92% des Électeurs Républicains pensent que l'élection était truquée!»

Mercredi 16 décembre

Retour de la guerre contre Fox News, dont le tort principal est d'avoir lâché Trump –c'est-à-dire de ne pas abonder dans son sens. Ce qui ne l'empêche pas de lui accorder régulièrement des interviews, notamment dimanche dernier, lorsqu'il a confié au journaliste être inquiet à l'idée que les États-Unis aient «un président illégitime».

Can’t believe how badly @FoxNews is doing in the ratings. They played right into the hands of the Radical Left Democrats, & now are floating in limboland. Hiring fired @donnabraziIe, and far worse, allowing endless negative and unedited commercials. @FoxNews is dead. Really Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«Je n'arrive pas à croire à quel point @FoxNews coule niveau audiences. Ils ont joué le jeu des Démocrates de la Gauche Radicale & maintenant ils flottent dans un flou total. Avoir engagé @donnabraziIe qui avait été virée, et bien pire, permis des publicités interminables et pas éditées. @FoxNews est morte. Vraiment c'est triste!»

Perhaps the biggest difference between 2016 and 2020 is @FoxNews, despite the fact that I went from 63,000,000 Votes to 75,000,000 Votes, a record 12,000,000 Vote increase. Obama went down 3,000,000 Votes, and won. Rigged Election!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

«Peut-être que la plus grande différence entre 2016 et 2020 c'est @FoxNews, malgré le fait que je sois passé de 63.000.000 de Voix à 75.000.000 de Voix, une augmentation record de 12.000.000 de Voix. Obama avait perdu 3.000.000 de Voix, et il avait gagné. Élection truquée!!!»

Puis le président publie une vidéo d'une minute énumérant ses hauts faits et annonçant clairement que les élections ont été truquées, le tout sur un ton de bande-annonce de film d'action. La conclusion? Il appelle les citoyens à contacter leurs représentants pour exiger «un comptage et une élection honnêtes».

Jeudi 17 décembre

All-time Stock Market high. The Vaccine and the Vaccine rollout are getting the best of reviews. Moving along really well. Get those “shots” everyone! Also, stimulus talks looking very good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

«Les Marchés Financiers plus hauts que jamais. Le Vaccin et le déploiement du Vaccin ont les meilleures critiques possible. Tout se passe très bien. Faites-vous tous “piquer”! Et puis les discussions sur la relance s'annoncent très bien.»

Les mesures de relance sont toujours discutées au Congrès et les débats avancent. Les deux camps se sont mis d'accord sur une enveloppe tournant autour de 900 milliards de dollars, mais la ventilation de la somme reste un sujet de discorde, notamment le montant du chèque qui sera envoyé aux citoyens américains et qui devrait tourner autour de 600 ou 700 dollars –soit bien moins que celui de 1.200 dollars accordé au début de l'année.

Après avoir, tweet après tweet, demandé à ce qu'une enquête soit ouverte contre Hunter Biden, le fils de Joe, Trump a un message à faire passer à présent que l'enquête est ouverte:

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

«Je n'ai RIEN à voir avec des éventuelles poursuites contre Hunter Biden, ou la famille Biden. Ce ne sont encore une fois que des Fake News. En réalité, je trouve que c'est très triste à voir!»

I will Veto the Defense Bill, which will make China very unhappy. They love it. Must have Section 230 termination, protect our National Monuments and allow for removal of military from far away, and very unappreciative, lands. Thank you! https://t.co/9rI08S5ofO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

«Je vais opposer mon Veto au Defense Bill, ce qui va grandement mécontenter la Chine. Ils l'adorent. Il faut la fin de la Section 230, protéger nos Monuments Nationaux et permettre le retrait des soldats des contrées lointaines et très ingrates. Merci!»

Le Defense Bill, la loi sur le budget de la défense, a été votée à son corps défendant. Il concerne principalement la défense et le budget militaire. La section 230 n'a pas grand-chose à y voir mais Trump veut vraiment que sa disparition y figure afin que les plateformes comme Facebook ou Twitter restent totalement neutres face aux contenus qu'elles servent à publier et n'interviennent plus pour le censurer, lui.

Et soudain apparaissent des non-citoyens.

Just released data shows many thousands of noncitizens voted in Nevada. They are totally ineligible to vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

«Des données qui viennent d'être publiées montrent que plusieurs milliers de non-citoyens ont voté dans le Nevada. Ils n'ont absolument pas le droit de voter!»

Toujours une belle continuité dans la rhétorique de Trump, à qui on ne peut vraiment pas reprocher de se disperser:

Democrats would never put up with a Presidential Election stolen by the Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

«Les Démocrates ne toléreraient jamais qu'une Élection Présidentielle soit volée par les Républicains!»

We won Wisconsin big. They rigged the vote! https://t.co/TRBRmBiMtv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«On a gagné le Wisconsin de loin. Ils ont truqué l'élection!»

Enfin, la Cour suprême ayant débouté le recours du Texas qui contestait la légitimité du vote:

I am very disappointed in the United States Supreme Court, and so is our great country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«Je suis très déçu par la Cour Suprême des États-Unis, et notre grand pays aussi!»

Vendredi 18 décembre

Grande fierté de Trump, les États-Unis ont commencé à vacciner.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«Le vaccin Moderna est très largement approuvé. La distribution est prévue immédiatement.»

Ça va bien se passer, Donald est là.

Europe and other parts of the World being hit hard by the China Virus - Germany, France, Spain and Italy, in particular. The vaccines are on their way!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«L'Europe et d'autres parties du Monde sont durement frappées par le Virus Chinois –L'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, en particulier. Les vaccins sont en chemin!!!»

Le vocabulaire de Trump reste guerrier, même symboliquement. L'apaisement, ce n'est pas pour demain.

.@senatemajldr and Republican Senators have to get tougher, or you won’t have a Republican Party anymore. We won the Presidential Election, by a lot. FIGHT FOR IT. Don’t let them take it away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«@senatemajldr [MitchMcConnel] et les Sénateurs Républicains doivent se montrer plus fermes, faute de quoi vous n'aurez plus de Parti républicain. Nous avons remporté l'Élection Présidentielle, de beaucoup. BATTEZ-VOUS. Ne les laissez pas vous la prendre!»

Et tandis que pour une grande partie de l'Amérique (et du monde), l'affaire est close et l'élection jouée, dans sa bulle Trump s'active et continue de réclamer des démarches qui n'ont plus lieu d'être.

Governor @BrianKempGA of Georgia still has not called a Special Session. So easy to do, why is he not doing it? It will give us the State. MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«Le Gouverneur @BrianKempGA de Géorgie n'a pas convoqué de Session Spéciale. C'est si facile à faire, pourquoi ne le fait-il pas? Cela nous donnera l'État. IL DOIT AGIR MAINTENANT!»

S'il peut donner l'impression de se débattre dans le vide, Trump a un objectif et sa parole n'est pas vaine: l'élection sénatoriale en Géorgie est serrée et si les Républicains la remportent, le président Biden et sa vice-présidente Harris auront le plus grand mal à prendre des décisions en cohérence avec leur politique faute de majorité au Sénat. Les élucubrations de Trump, qui continuent de galvaniser sa base, sont donc loin d'être vaines.

THANK YOU to the GREAT men and women of @FedEx and @UPS for driving through the storms this week to deliver millions of doses of the vaccine across the country. Two Great American Companies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

«MERCI aux SUPER hommes et femmes de @FedEx et @UPS d'avoir affronté les tempêtes cette semaine pour livrer des millions de doses du vaccin dans tout le pays. Deux Grandes Entreprises Américaines!»

Si on voulait chipoter, on soulignerait que Trump a fait son possible pour entraver le fonctionnement de l'USPS (la poste américaine), notamment en la privant de fonds, avant les élections, lorsqu'il était question de transporter les millions de bulletins par correspondance.

Et si l'on voulait chipoter encore davantage, on parlerait de ce communiqué du laboratoire Pfizer qui signale que des millions de doses de vaccins attendent dans les entrepôts mais que l'administration Trump n'a pas indiqué à qui il fallait les envoyer (et pendant ce temps, les États réclament, et attendent, en vain, leurs vaccins).

Samedi 19 décembre

Aujourd'hui, le vice-président Mike Pence a annoncé que la Space Force, la toute nouvelle force spatiale, avait un nom après un an de recherche: ce sera les Guardians.

One of the Trump Administration’s great achievements into the future will be the authorization and start up of the SPACE FORCE. 75 years since Air Force. Congratulations to all! https://t.co/iG011Jt50r — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

«Une des grandes réussites pour l'avenir de l'Administration Trump sera l'autorisation et le lancement de la FORCE SPATIALE. 75 ans après l'Air Force. Félicitations à tous!»

En attendant, dans la galaxie de Trump, Biden n'a toujours pas gagné et les Républicains qui ne feront pas tout pour le mettre dehors sont des mauviettes.

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

«Il n'a pas remporté l'Élection. Il a perdu les six Swing States, et de beaucoup. Ensuite ils ont déversé des centaines de milliers de voix dans chacun, et se sont fait prendre. Maintenant il faut que les politiciens républicains se battent pour que leur grande victoire ne soit pas volée. Ne soyez pas des crétins faiblards!»

Retour des merdias sur le devant de la scène.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

«La Cyber Attaque est bien plus importante dans les Médias Fake News qu'en réalité. J'ai été totalement briefé et tout est largement sous contrôle. La Russie, la Russie, la Russie est la première chose qui leur vient aux lèvres au moindre événement parce que les Merdias sont, pour des raisons principalement financières, pétrifiés par le débat autour de la possibilité que cela puisse être la Chine (c'est possible!). Il a également pu y avoir une attaque contre nos ridicules machines à voter pendant l'élection, qu'il est aujourd'hui évident que j'ai gagnée de loin, ce qui en fait une gêne d'autant plus corrompue pour les États-Unis. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo»

Beaucoup d'information d'un coup ici, les principales étant que l'administration américaine a subi des cyberattaques et que c'est la première fois que Trump y fait allusion, alors que l'affaire a été révélée une semaine auparavant. Il explique que ce n'est rien et précise, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, qu'il a gagné les élections. (Avec, au passage, un rappel que Russie = procédure de destitution = merdias qui veulent sa perte, alors que la Chine, ah, la Chine. Déjà qu'ils nous ont inventé un virus en labo, ils sont bien capables de pirater les ordinateurs de l'administration de Trump.)

Il se trouve que la veille, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, a annoncé que c'était «clairement» la Russie qui était à l'origine de cet inquiétant piratage. Mais Trump n'aime pas trop qu'on s'attaque à la Russie.

L'apogée du fil de Trump aujourd'hui, c'est ça:

Une vidéo d'une minute et demie appelant ses ouailles à la rébellion, sur fond de foule qui scande «Fight For Trump!» («Battez-vous pour Trump!») et de musique metal. Le message est clair: s'il le pouvait, le président américain serait prêt à mener une insurrection qui viserait à lui faire conserver le pouvoir. Les institutions américaines sont assez solides pour ne pas succomber à ce genre de menace, mais c'est une première dans l'histoire du pays et qui ne promet pas une passation de pouvoir apaisée, fin janvier.

Dimanche 20 décembre

Très tôt ce dimanche, juste après les douze coups de minuit, coup de tonnerre dans le ciel de Twitter.

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

«Qu'est-ce qu'il peut savoir, Bolton, un des plus grands débiles de Washington? C'est pas lui qui a bêtement dit à la télé “la solution libyenne” pour parler de ce que les États-Unis allaient faire pour la Corée du Nord? J'ai plein d'autres “histoires stupides” de Bolton en stock.»

John Bolton est l'ancien conseiller à la sécurité de Trump.

Qu'a-t-il fait pour susciter l'ire présidentielle? Il a qualifié d'«épouvantable» la suggestion de Trump d'organiser de nouvelles élections sous supervision militaire, quitte à imposer la loi martiale. Cette suggestion, ainsi que d'autres aussi fantaisistes, aurait été faite par le président, dans le Bureau ovale, en petit comité. Ce que Trump dément:

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

«Loi Martiale = Fake News. Encore du journalisme délibérément mauvais!»

Enfin, s'il n'y a qu'une information à retenir cette semaine, c'est bien celle-ci:

GREATEST ELECTION FRAUD IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

«LA PLUS GRANDE FRAUDE ÉLECTORALE DE L'HISTOIRE DE NOTRE PAYS!!!»

Et parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même (et un peu par les autres), Trump relaie une blague Carambar le message humoristique et adorateur d'un fan:

«Un jour, on a demandé à Abraham Lincoln ce que ça faisait d'être le plus grand président de l'histoire. Lincoln a répondu: “Je ne sais pas, demandez à Donald Trump.”»

Et commente:

«C'est mignon!»