Trois bonnes raisons de se (re)mettre au piano en ces temps agités

Les fêtes de fin d’année arrivent et, avec elles, l’occasion de dresser le bilan de cette si singulière année 2020. Vous avez plus que jamais besoin de vous changer les idées après ces mois d’attente, d’incertitudes et de vie au ralenti dans une atmosphère anxiogène. Alors, pour vous évader de façon intelligente, dynamisante et instructive, si vous profitiez des traditionnels cadeaux de Noel pour vous (faire) offrir des cours de musique et pourquoi pas de piano?

En plus d’adoucir les mœurs, la pratique d’un instrument est un véritable exutoire pour le corps comme pour l’esprit et un moyen de partage irremplaçable. En partenariat avec l’application d’apprentissage du piano flowkey, nous vous donnons trois bonnes raisons de vous initier ou de vous perfectionner face à un clavier!

La pratique du piano peut réduire drastiquement votre stress

Vous souffrez de difficultés à vous endormir ou d’insomnies depuis les différents confinements? Vous vous sentez constamment agité.e.s par les flux d’informations continues et vous avez du mal à déconnecter de vos longues journées de télétravail? Sachez que la pratique régulière du piano canalise votre attention comme votre énergie, en vous concentrant, dans la durée, sur une tâche qui mobilise l’ensemble de votre corps.

Elle permet de réduire le taux de cortisol, l’hormone liée au stress, dans votre corps tout en augmentant la production d’endorphine et la dopamine, hormones associées au plaisir et à l’euphorie, présentes dans votre cerveau.

Et vous aiderez aussi votre entourage à se sentir mieux: le simple fait d’entendre de la musique organique au quotidien apaise aussi bien les humains... que les animaux. Rappelons même que, selon une étude anglaise, le fait de diffuser de la musique à des bovins peut augmenter leur production de lait. Alors, que vous viviez en ville ou la campagne, pour le bien de tous (même de vos voisins), lancez-vous !

Se (re)mettre au piano n’a jamais été si facile

Certes, vous avez bien essayé de pianoter quelques notes sur un clavier acheté il y a des années, le coeur empli de grandes ambitions. Mais tenter de trouver un professeur qui vous corresponde, prendre le temps de caler des cours au milieu de votre planning chargé et vous astreindre à la régularité sont des tâches qui ont eu raison de vos rêves.

Sachez qu’avec l’application flowkey, vous pouvez vous entraîner quand vous voulez en un clic, en suivant une grille d’apprentissage thématique et rapide à assimiler, que vous soyez débutant.e ou confirmé.e.

Si vous n’avez pas envie de vous confronter aux complexités du solfège, il vous est possible de maîtriser les accords de base grâce aux technologies élaborées par flowkey. Et même d’accompagner vos chansons préférées, en tous genres, en piochant dans la bibliothèque de morceaux mise à disposition par l’application. Des morceaux musicaux pour tous les goûts (et pas seulement classiques), classés par niveau de difficulté.

Lancée en 2014 à Berlin par trois amis, passionnés de musique et désireux de faire partager cette passion grâce à un apprentissage accessible à tous, l’application flowkey a rapidement fait des adeptes. Plus de 5 millions d’utilisateurs ont déjà été conquis par cette méthode ludique et intuitive, qui ne fait pas rimer musique avec austérité. Bien au contraire!

Un moyen de continuer de partager avec vos proches

La solitude et la distanciation pèsent considérablement sur notre moral actuel. Pour égayer les fêtes et apprivoiser en douceur 2021, l’apprentissage d’un instrument peut aussi créer du lien avec ceux et celles que vous aimez.

Se lancer le défi d’apprendre le piano en couple ou entre amis, partager sur les réseaux sociaux le suivi de ses progrès ou ses compositions inédites, créer une chaîne YouTube dédiée à un projet musical, autant de belles résolutions qui rassemblent. Sans parler du concert que vous organiserez pour vos proches dès que la situation pandémique se sera apaisée. De quoi se donner du baume au cœur pour la suite de cette décennie!

Alors, prêt.e à pianoter allègrement? Il vous suffit d’un piano ou d’un clavier - de n’importe quel type ou marque - et de l’application flowkey, utilisable sur tablette, smartphone ou ordinateur, et disponible sur iOS et Android. En quelques mouvements, vous allez éveiller le Mozart qui sommeille en vous.

Crédit photo: flowkey