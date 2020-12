Une influenceuse accuse à tort un couple de tentative de kidnapping

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Buzzfeed News

L'émotion est palpable dans la voix de Katie Sorensen lorsqu'elle évoque son histoire en se filmant depuis l'intérieur de sa voiture. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram (depuis supprimé), elle raconte comment ses enfants ont failli se faire kidnapper sous ses yeux dans un supermarché de Petaluma, en Californie.

D'après elle, un couple latino l'a suivie dans le magasin et sur le parking en «faisant des commentaires sur l'apparence de [ses] enfants». L'homme aurait même «fait un mouvement, comme pour attraper ma poussette». Rapidement, la vidéo fait le buzz. De 6.000, Sorensen passe à plus de 80.000 abonné·es sur Instagram.

Katie Sorensen says strangers tried to kidnap her kids outside the Petaluma @MichaelsStores after following them around inside. Her @instagram video (partial here) has hit 2M views. @petaluma_police investigating. She & @PollyDad speak out to @KTVU 5:15, 6:15, 7:30 p.m. pic.twitter.com/cG0wnm2JgQ