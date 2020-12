Testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron s'est-il montré imprudent?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19 et restera à l'isolement à La Lanterne pendant sept jours. Le Premier ministre Jean Castex est lui aussi confiné, puisqu'il a été en contact avec le président de la République.

Comment gérer un pays en étant confiné? Emmanuel Macron a-t-il été imprudent en organisant des déjeuners et des dîners à plus de dix personnes, alors que le gouvernement a demandé aux Français de ne pas réunir plus de six convives à table pour Noël? Les dirigeants s'appliquent-ils à eux-mêmes les recommandations qu'ils préconisent à la population?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invitées, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, dans leur émission «Politique», sur France 24, en partenariat avec Slate.fr.