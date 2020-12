Un pull de Noël pour garantir la distanciation physique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Tous les ans, au mois de décembre, vient le temps de sortir son pull de Noël et de l'enfiler pour regarder un film propice à cette période ou pour danser sur la dernière musique de Mariah Carrey. Sur ces pulls, souvent kitsch et de mauvais goût, on voit généralement la tête du père Noël ou Rudolphe, son renne au nez rouge. En cette année 2020 si particulière, une marque américaine a imaginé un pull de Noël original qui rappelle l'importance de respecter la distanciation physique.

S'il sera finalement possible de se réunir en famille pour le réveillon de Noël, il faudra toutefois faire attention à appliquer les recommandations sanitaires. Il est notamment conseillé de limiter le nombre de convives, d'établir une certaine distance entre les invités présents autour de la table, de porter un masque et d'éviter autant que possible les embrassades.

Son et lumière

Difficile toutefois de parvenir à garder nos distances lorsque nous sommes avec nos proches. C'est face à ce constat que la marque américaine SimpliSafe, spécialisée dans le développement de systèmes de sécurité domestique, a imaginé un pull de Noël novateur.

Surnommé le «Social Distancing Sweater» (le pull de la distanciation physique), ce vêtement bleu où sont dessinés des flocons de neige ressemble de prime abord à un traditionnel pull de Noël. Mais dès qu'une personne s'approche trop près de celle qui le porte, des lumières LED incorporées au tissu se mettent à scintiller et une sirène retentit jusqu'à ce qu'une distance correcte (plus de 1,50 mètre) soit de nouveau respectée.

À ce jour, le pull n'est encore qu'à l'état de prototype. La marque a cependant offert à certains de ses clients quelques chandails de Noël en édition limitée. Ils ont été envoyés avec un mode d'emploi détaillé à suivre pour réussir à installer l'alarme et les différents capteurs.