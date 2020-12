La Thaïlande et Tinder signent un partenariat pour relancer l'industrie touristique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

La pandémie touche gravement le secteur du tourisme à travers le monde et notamment la Thaïlande, une destination habituellement très prisée des vacanciers. Afin de relancer ce secteur, l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) a signé un partenariat original avec Tinder. Ensemble, les deux entités proposent des voyages organisés pour permettre aux locaux célibataires de découvrir à la fois les merveilles de ce pays de l'Asie du Sud-Est et les personnes qui feront (peut-être) chavirer leur cœur.

Actuellement, les étrangers doivent se plier à une quarantaine de deux semaines dans une chambre d'hôtel, en plus de payer des frais de visa, pour entrer en Thaïlande. La TAT a donc choisi de se concentrer sur les voyages à l'intérieur du pays. Sa campagne en partenariat avec Tinder s'appelle «Single Journey» et s'adresse spécifiquement aux célibataires.

Voyager et draguer

Le projet prévoit de proposer à des groupes de célibataires neuf itinéraires pour découvrir les trésors des nombreuses régions de la Thaïlande. Trois premiers voyages seront bientôt inaugurés. Le premier, qui débutera dès le 20 décembre, est une croisière ouverte à cent célibataires qui navigueront sur le fleuve Chao Phraya. Il leur sera possible d'admirer les paysages, de goûter la cuisine locale, d'en apprendre davantage sur la région visitée, et d'en discuter avec les autres célibataires présents sur le bateau. Un bon moyen de faire des rencontres et de tisser des liens.

À lire aussi Ces destinations paradisiaques vous accueillent pour télétravailler au soleil

Le deuxième voyage pourra accueillir cinquante personnes en janvier 2021. Il s'agira cette fois-ci d'un séjour pour ceux qui aiment faire la fête, puisqu'ils seront invités à danser sur les célèbres plages de Phuket et assister à des concerts. Enfin, le troisième itinéraire s'adresse aux romantiques qui ont toujours rêvé de découvrir leur pays à bord d'un train. Les personnes inscrites pourront apprécier différents paysages notables, comme le barrage de Pasak Chonlasit à Lopburi.

Le partenariat créé entre la TAT et l'application Tinder peut paraître surprenant. Pourtant, il ne s'agit pas de la première idée originale proposée par la Thaïlande pour relancer son industrie touristique. En novembre, la compagnie Thai Airways proposait par exemple des «vols pour nulle part», qui partaient de Bangkok, survolaient quatre-vingt-dix-neuf sites sacrés bouddhistes, avant de revenir au point de départ et d'y atterrir. À Taïwan, une idée similaire, appelée «Love is in the Air», a vu le jour. Il s'agit de proposer des sessions de speed dating dans les airs le soir de Noël, le 31 décembre et le jour de l'an.