Au Pérou, la police se déguise en père Noël et en lutin pour arrêter les trafiquants

Au Pérou, le père Noël ne fait pas de cadeau. Du moins quand c'est un policier qui est caché sous le déguisement. Une brigade antidrogue du pays utilise en effet cet accoutrement, ainsi que celui de lutin, pour surprendre les trafiquants de drogue lors d'arrestations. Une technique qui s'avère être plutôt efficace.

Une vidéo prise le 13 décembre montre l'une de ces descentes de police. On peut voir plusieurs membres de cette brigade péruvienne déguisés en père Noël et en lutin sortir d'une camionnette marteau à la main, puis pénétrer avec force dans une maison à Lima, non pas pour livrer des cadeaux, mais bien pour procéder à une arrestation.

L'homme soupçonné de vendre de la drogue est visiblement surpris de voir Santa Claus débarquer en pleine journée. Il a beau se débattre, il n'arrive pas à se défaire du lutin qui le maintient au sol. On peut également voir sur les images un jeune enfant en arrière-plan de la scène, qui risque malheureusement d'être marqué par sa rencontre avec le père Noël cette année.

Dans la maison, les policiers ont finalement trouvé de multiples sacs de marijuana prêts à être vendus, ainsi qu'une arme à feu.

Une tactique efficace

Selon la police péruvienne, l'effet de surprise que procurent ces accoutrements permettrait d'appréhender plus facilement les suspects –d'autant que pendant les fêtes, il n'est pas rare de croiser des personnes déguisées de la sorte dans la rue. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette brigade enfile un déguisement de père Noël lors de ses missions.

À Lima, cette police spéciale à la barbe blanche, au bonnet rouge et au ventre rond a permis l'arrestation de quatre fabricants de cocaïne, de plusieurs racketteurs, et de mettre la main sur plusieurs kilos de drogue en 2016.

Par ailleurs, quand le père Noël policier ne va pas directement à la bagarre afin de procéder à l'arrestation, il est aussi utilisé pour faire diversion. Lors d'une intervention, un des policiers en costume a ainsi forcé la porte d'une maison tandis que d'autres agents de police grimpaient sur le toit. Là encore, la mission a été une réussite.