Les cadeaux de Noël à offrir aux fans de podcasts

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et comme d'habitude, vous n'avez pas terminé d'acheter vos cadeaux de Noël parce que «si jamais Jean Castex nous reconfine au dernier moment, au moins je n'aurais pas dépensé un SMIC pour rien» (on sait, on se dit tous la même chose).

Vous arriverez bien à dégoter une bonne bouteille pour papa et une écharpe sympa pour mamie, mais qu'offrir à la petite sœur ou au cousin germain qui n'aime pas grand-chose à part écouter des podcasts? Pas de panique, Slate a sélectionné pour vous quelques cadeaux qui leur feront plaisir.

Pour les lecteurs et lectrices

C'est le nouveau dada des studios de podcasts: adapter leurs programmes phares en bouquins. En plus de l'excellent essai Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon (réédité en coffret collector augmenté de 32 pages), distingué du prix des lectrices du magazine Causette, impossible de passer à côté de La Poudre de Lauren Bastide, qui publie les entretiens avec certaines des invitées du podcast éponyme, parmi lesquelles l'essayiste suisse Mona Chollet et la dessinatrice Pénélope Bagieu. Deux autres tomes devraient paraître prochainement.

Pour les curieux, les livres de Louis-Guillaume Kan-Lacas, podcasteur star derrière les multiples chaînes estampillées Choses à savoir, parlent de culture générale aux petits et aux grands.

Pour les amoureux du transistor, Radio France édite depuis bien longtemps des livres tirés de ses émissions phares. Parmi nos préférés, celui adapté il y a quelques années de l'émission documentaire Les pieds sur terre (France Culture), le nouveau bouquin sur l'espace de Nicolas Martin, animateur de La méthode scientifique (France Culture) ou les adaptations en bande dessinée de l'émission culte Rendez-vous avec X (France Inter).

Sans oublier les trois ouvrages dérivés de l'excellente émission culinaire On va déguster (France Inter): en plus du premier livre sur les bases de la cuisine, où l'on apprend par exemple le goût d'un œuf de mouette ou la cuisson d'un pot-au-feu, François-Régis Gaudry et sa clique ont publié deux énormes et sublimes bouquins, bibles des cultures gastronomiques française et italienne.

Rendez-vous chez votre libraire de quartier, ou bien sur la Place des libraires ou les Librairies indépendantes pour soutenir les petits commerçants par la même occasion.

Pour les enfants

Les plus petits aussi adorent écouter des podcasts (et leurs parents sont souvent bien contents de s'épargner l'histoire du soir ou les heures de voiture à écouter Henri Dès). Il n'y a qu'à regarder les chiffres d'écoute des deux blockbusters de France Inter pour s'en rendre compte: selon Médiamétrie, le podcast pour les 5-7 ans Oli a réuni 1,4 million d'auditeurs en juillet et août 2020, et Les Odyssées qui s'adresse aux 7-12 ans, 1,1 million. Depuis quelques mois, France Inter édite des histoires tirées d'Oli, comme Reiko et l'ourson de Leïla Slimani, illustré par Charles Dutertre, Opaque et Opaline d'Alex Vizorek illustré par Karo Pauwels ou encore La Cabane de Marie Desplechin, avec les dessins de Glen Chapron.

Pour les plus grands fans du podcast le plus écouté de France sur Spotify, Mythes et Légendes, produit par les éditions Quelle histoire et qui explore les mythes grecs, égyptiens ou encore nordiques, sachez qu'il existe aussi des albums illustrés chez le même éditeur. Pourquoi ne pas offrir à vos enfants l'ouvrage sur Hercule, Thor ou bien (plus original) la mythologie japonaise?

Et si votre petit accro aux podcasts n'aime pas trop la lecture, pourquoi pas lui organiser une chasse au trésor (gratuite!) associée aux P'tites histoires de Mathieu Genelle, disponible sur le site de Taleming, ou bien lui offrir un abonnement à la plateforme Sybel, dont le catalogue jeunesse s'étoffe un peu plus chaque mois.

Pour les fans de jeux et d'objets dérivés

Les podcasts se déclinent aussi en jeux, pour la plupart fort réussis, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour les amoureux de culture, le choix est vaste entre le jeu dérivé de l'émission de France Inter Blockbuster sur la pop culture, celui adapté du podcast Le Tchip sur la pop culture afro, le jeu Le masque et la plume ou bien le quiz musical concocté par FIP. Et si vous n'êtes pas fan du service public, les radios privées aussi éditent des jeux, comme celui adapté d'Au cœur de l'histoire (qui date de l'époque où l'émission était animée par Franck Ferrand) sur Europe 1, celui tiré des Grosses têtes sur RTL ou bien le jeu des fichettes de Sophie-Marie Larrouy, intervieweuse star d'À bientôt de te revoir de Binge Audio.

D'autres jeux sont à la fois amusants et éducatifs. C'est le cas de Moi c'est madame, dérivé de l'excellent podcast YESSS, qui propose d'apprendre des ripostes contre le harcèlement de rue, ou bien T'as le droit de…, édité par Spotify à partir du podcast féministe Filles de lutte et disponible sur mobile ou à imprimer gratuitement.

D'autres préfèrent proposer des produits dérivés originaux comme le très bel agenda (non daté) du podcast sur l'histoire de l'art Vénus s'épilait-elle la chatte?, le walkman et les cassettes audio du studio La toile sur écoute ou bien les vinylbooks tirés de l'émission musicale Juke-Box d'Amaury Chardeau sur France Culture. Notre must-have reste le tote bag «OK sex is good. But have you tried my podcast?» vendu par le studio Bababam.

D'autres idées…

Pour Noël il est aussi possible de s'offrir un cadeau en soutenant des créations de podcasts, via des financements participatifs sur Patreon ou Tipeee par exemple. Parmi les nombreux podcasteurs à proposer un crowdfunding, Julien Cernobori des podcasts Cerno, l'anti-enquête et Superhéros, Patrick Beja du RDV Tech et du RDV jeu, Damien Depaepe du podcast musical Écoute Ça! ou encore Mélie Al Nasr du podcast Passé recomposé sur les histoires familiales multiculturelles.

Du côté des studios, Binge Audio vient de lancer une newsletter hebdomadaire payante, «La Dose», disponible en version podcast ou par mail, qui mêle coulisses du studio et textes originaux lus par des invités prestigieux comme l'autrice Faïza Guène. Le studio Louie Media propose un abonnement au «Club Louie», qui donne accès aux podcasts en avant-première, à des événements en ligne et à une newsletter, notamment.

La plateforme Majelan, spécialisée dans les contenus audio autour du développement personnel, propose elle une carte cadeau en édition limitée avec un abonnement de six mois ou d'un an à prix réduit. La plateforme Audible (propriété d'Amazon) propose aussi des cartes cadeaux pour avoir accès à leur énorme catalogue de livres audio et de podcasts pendant 1, 3, 6 ou 12 mois (attention, elles permettent de consommer un programme par mois seulement).

Envie de lancer votre propre podcast sans trop savoir par où commencer? Nous vous conseillons La petite boîte à outils du podcast de Virginie Béjot aux éditions Dunod, assez détaillé pour être utile sans noyer le lecteur sous trop d'informations. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette sélection, un bon vieux casque audio reste une solution toute trouvée pour ravir les fans de podcasts dans votre entourage.