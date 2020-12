Ces destinations paradisiaques vous accueillent pour télétravailler au soleil

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Le télétravail fait désormais partie de notre quotidien et ça risque de durer encore quelque temps. Covid-19 oblige, les rassemblements en entreprise sont limités au strict minimum et bon nombre de personnes sont contraintes, parfois avec dépit, de réorganiser leur lieu de vie en espace de travail. Et s'il existait une alternative?

La Barbade, les Bermudes, les îles Caïmans, et d'autres lieux au cadre idyllique proposent des offres alléchantes qui pourraient bien séduire les nombreux télétravailleurs las de bosser depuis leur canapé.

Ces eldorados ont mis en place des programmes spécifiques permettant à toutes les personnes qui travaillent à distance de continuer à le faire depuis ces lieux paradisiaques, en profitant du confort de vie et du beau temps. L'objectif? Relancer leur économie touristique en proposant, entre autres, des conditions d'entrée plus faciles et des visas longue durée, afin de garder le plus longtemps possible sur leur sol ces télétravailleurs.

Travailler les doigts de pieds en éventail

La Barbade est le parfait exemple de ces destinations de rêve qui vous accueillent pendant la pandémie. Ce micro-État situé en mer des Caraïbes propose un «timbre de bienvenue» qui permet de vivre et de travailler depuis l'île pendant un an. Avec près de 30°C au thermomètre actuellement, cet endroit est parfait pour échapper au froid hivernal.

À lire aussi Réussir à télétravailler avec un animal de compagnie

Les Bermudes, archipel situé dans l'océan Atlantique, propose un programme similaire. Pendant un an, le pays invite les personnes travaillant à distance à le faire depuis ses plages exotiques, les pieds dans le sable rose. Bon à savoir: les étudiants qui ont des cours à distance sont également les bienvenus.

Autre destination de choix: Antigua-et-Barbuda, deux îles paradisiaques situées dans les Antilles, juste à côté de la Guadeloupe. Réputé pour ses plages longeant les récifs, ce petit pays vous propose de rester jusqu'à deux ans sur le territoire. Il en est de même pour les célèbres îles Caïmans, à l'ouest de la mer des Caraïbes, avec tout de même un petit bémol: il vous faudra gagner au minimum 100.000 dollars [82.000 euros] par an pour être éligible à ce programme.